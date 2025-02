«L’Ue è la luce contro le ombre e le paure» 

«Essere capitale europea della cultura transfrontaliera significa avere il coraggio di essere portatori di luce e di fiducia nel futuro del mondo, dove si diffondono ombre, incertezze e paure. Significa indicare una strada di autentico progresso». Da Gorizia-Nova Gorica esce un messaggio di fiducia nel valore del dialogo e dell’accoglienza e una conferma del ruolo dell’Europa unita nel cercare le convergenze piuttosto che alimentare le differenze. Sergio Mattarella, abbracciato alla presidente slovena, Nataša Pirc Musar, da piazza Europa, a Nova Gorica, il luogo simbolico dove la Slovenia è entrata a far parte dell'Unione europea oltre due decenni fa, ha voluto andare oltre il gesto vandalico alla foiba di Basovizza che ha cercato di sporcare una giornata di festa e riconciliazione tra Italia e Slovenia. «Nulla può far tornare indietro la storia che Slovenia e Italia hanno costruito e costruiscono insieme», ha scandito in un chiaro riferimento a quanto accaduto ieri notte alla Foiba.

Il presidente da anni tesse la tela di una riconciliazione ormai cementata tra Roma e Lubiana e ieri è sembrato preoccupato nel constatare come in troppi non capiscano il valore profondo di una cessione di sovranità che è l’essenza stessa dell'Unione europea.

