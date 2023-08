L’Ue dice addio al divieto salariale 

In arrivo il divieto del segreto salariale per cancellare la disparità di retribuzione fra uomini e donne. I lavoratori potranno quindi conoscere gli stipendi dei colleghi che svolgono le loro stesse mansioni. Le nuove norme sono in vigore da maggio e l’Italia dovrà recepirle entro il 7 giugno del 2026. L’obiettivo è superare il gender pay gap che, malgrado il principio della parità retributiva sia sancito dal Trattato di Roma.

La direttiva stabilisce che i lavoratori abbiano il diritto di ricevere informazioni chiare ed esaurienti sui livelli retributivi individuali e medi, suddivisi per genere. Inoltre non dovranno esserci clausole contrattuali che impediscano ai lavoratori di divulgare informazioni sulla loro retribuzione o di chiedere informazioni in merito.

«La direttiva si applica ai datori di lavoro del settore pubblico e privato. La presente direttiva si applica a tutti i lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi e/o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo in considerazione la giurisprudenza della Corte di giustizia», si legge nella norma.

RIPRODUZIONE RISERVATA