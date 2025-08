L’Ue congela i controdazi e spera in qualche sconto Ursula resta sulla graticola 

BRUXELLES. A una manciata d'ore dall'ordine esecutivo di Donald Trump che certifica i dazi al 15% l'Europa comincia a fare i conti. E resta divisa sulla valutazione dell’accordo siglato da Ursula von der Leyen. Le cose potrebbero migliorare quando la dichiarazione congiunta Ue-Usa sarà ultimata, ma non si sa se e quando succederà. E a Bruxelles cresce il timore di navigare a vista fino a settembre, lasciando nel limbo due settori cruciali come farmaci, auto e chip.

Le perplessità

La campanella della pausa estiva è stata più che mai tempestiva per Ursula von der Leyen. Da domani Palais Berlaymont lavorerà a ranghi ridotti, tra i commissari in presenza ci sarà la delegata al Mediterraneo Dubravka Suica. Le attività, però, non saranno interrotte. Il Comitato barriere doganali, presumibilmente domani, dovrà formalizzare la sospensione del listone di controtariffe da 93 miliardi. La decisione, entro i 14 giorni successivi, andrà ratificata in procedura scritta dai 27 Paesi. Salvo cambiamenti dell’ultim’ora la Commissione dovrebbe sospendere per 6 mesi i controdazi e non archiviarli, e nelle cancellerie europee c’è chi crede che perfino il congelamento sia una concessione eccessiva agli Usa. Basti pensare che l’elenco include i dazi da 21 miliardi che l’Ue aveva preparato in risposta alle tariffe al 50% inflitte da Trump sui acciaio e alluminio, che l’ordine esecutivo della Casa Bianca non ha eliminato.

I conteggi

In teoria il negoziato sulle eccezioni al 15% dovrebbe concludersi entro il 7 agosto, quando l'ordine esecutivo di Trump entrerà in vigore. Dai liquori agli aerei, dai dispositivi medici a una serie di beni alimentari: sono tanti i comparti che nel vecchio Continente si spera possano incassare uno sconto o l’azzeramento delle tariffe. «Bisogna lavorare perché dal quadro generale che prevede dazi al 15% si scenda poi nei dettagli. È lì che dovremo difendere con le unghie e con i denti i prodotti italiani», ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando agli Stati Generali del Meridione di FI. Secondo una stima della Cgia l’aliquota al 15% almeno nel breve termine dovrebbe causare all’Italia un danno tra i 14 e i 15 miliardi di euro all’anno, un importo pari al costo del ponte sullo Stretto di Messina. Ma i conti non li fanno solo in Italia. Domani il ministro delle Finanze tedesco Lars Klingbeil vedrà a Washington il segretario al Tesoro Scott Bessent, sul tavolo ci sarà i rapporti commerciali transatlantici. Il rischio per von der Leyen è che in qualche modo i singoli Paesi membri comincino a muoversi in ordine sparso, insoddisfatti della tutela garantita dalla Commissione. Un rischio che aumenta se si guarda agli oltre 1.300 miliardi (dei quali 750 nel settore energetico) che l’Ue ha promesso a Trump: molti Paesi non vogliono restare soggiogati al Gnl americano. E a settembre si aprirà il capitolo dei ristori. Giorgia Meloni già li ha evocati, ma nell’Ue in molti li ritengono controproducenti per i consumatori. Toccherà a von der Leyen spegnere i malumori. Ma il suo autunno, a Bruxelles ne sono certi, sarà caldissimo.

