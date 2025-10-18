L’Ue con Zelensky: «Ora un piano» 

Bruxelles. «Ora l’Ucraina ha bisogno di un piano di pace». Le parole giunte da Berlino poche ore dopo l’incontro «teso» tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump segnano la risposta dell’Europa: un fronte che si ricompatta, rilanciando l’idea di un orizzonte politico accanto agli aiuti militari.

I Tomahawk

A dettare la linea sono stati il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il premier britannico Keir Starmer, che si è spinto a evocare un programma «sulla falsariga» del piano in venti punti firmato dal presidente americano per Gaza. Una prospettiva che ha animato anche la prima telefonata tra Zelensky e i principali leader europei - tra cui la premier Giorgia Meloni, il segretario generale della Nato Mark Rutte e i vertici Ue, Ursula von der Leyen e Antonio Costa - dopo il faccia a faccia di Washington, nel tentativo di scongiurare il rischio di una pace imposta dall’alto. I partner europei «hanno accolto con favore la cooperazione transatlantica», ha sottolineato Merz anche a nome degli alleati, glissando sulle cronache dell’incontro di due ore e mezza tra Zelensky e Trump, durante il quale - nelle ricostruzioni di Axios - l’inquilino della Casa Bianca avrebbe rifiutato con tono «duro» la fornitura dei Tomahawk a Kiev.

Raid su Zaporizhzhia

«Penso che abbiamo finito. Vediamo cosa succede la prossima settimana», ha tagliato corto il tycoon alludendo al suo prossimo colloquio con Putin a Budapest. Nel suo resoconto agli europei, Zelensky ha glissato sui missili: «Gli Stati Uniti non vogliono un’escalation». «Il nostro obiettivo resta garantire una pace giusta e duratura per l’Ucraina», ha ribadito su X il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, impegnato a mantenere compatti i Ventisette e a riaffermare che «il sostegno militare, finanziario e diplomatico è essenziale». Di fronte all’aggressione di Mosca - che nelle scorse ore ha colpito Zaporizhzhia con tre attacchi - la solidarietà Ue, ha assicurato anche il premier polacco Donald Tusk, è «oggi più necessaria che mai». Mentre il dialogo con Putin, dice Matteo Salvini, resta «la via della distensione»: la decisione di Trump di non fornire i missili all’Ucraina è «coraggiosa» e «avvicina la pace», ha detto auspicando che «a Parigi, Bruxelles e Berlino non prevalga la tentazione di continuare a produrre, vendere e usare armi».

Le garanzie

Qualunque forma assuma l’eventuale piano di pace, al centro dei negoziati resteranno comunque le garanzie di sicurezza per Kiev. Anche su questo punto i consiglieri nazionali per la sicurezza dei Paesi Nato si sono riuniti nelle scorse ore per coordinare le prossime mosse. Nell’immediato, i leader Ue lavorano al vertice del 23 a Bruxelles - al quale è atteso anche Zelensky, in modalità da definire - e a gestire un passaggio delicato: concedere deroghe temporanee alla chiusura dello spazio aereo europeo ai voli russi per permettere l’arrivo in Ungheria di Vladimir Putin, sul quale pende un mandato d’arresto della Cpi.

Una decisione rimessa ai singoli Paesi confinanti che, stando a diverse fonti, sarebbero orientati a concedere il via libera per evitare che il vertice di Budapest assuma i contorni di un asse Washington-Budapest-Mosca. Il divieto di viaggio Ue, ha chiarito Bruxelles, non si applica personalmente al leader del Cremlino, ma il blocco dello spazio aereo per i velivoli russi «resta formalmente in vigore». Le sanzioni parlano chiaro: «Nessun volo operato da compagnie russe pubbliche o private può atterrare, decollare o sorvolare i cieli dell’Unione». E già domani i ministri degli Esteri Ue a Lussemburgo potrebbero approvare il diciannovesimo pacchetto di sanzioni su Mosca. A sbloccare l’impasse è stata l’Austria, che ha ritirato il veto legato alla richiesta di compensazioni per la Raiffeisen Bank, colpita dalle controsanzioni russe. Restano da superare le riserve della Slovacchia sull’energia.

