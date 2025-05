L’Ue chiede un incontro a Trump 

Bruxelles. Dopo la nuova sospensione della guerra commerciale, per Europa e Stati Uniti è giunto il momento di vedersi. Ad annunciare il nuovo step nelle trattative sui dazi, come quasi sempre è accaduto rispetto ad una Bruxelles piuttosto silente, é stato Donald Trump. «Sono appena stato informato che l’Ue ha chiamato per definire le date di un incontro», ha scritto il presidente americano su Truth. Una novità positiva, per il tycoon. «Spero che, finalmente, come ho chiesto alla Cina, i Paesi europei si aprano al commercio con gli Stati Uniti», ha osservato Trump, in queste ore nella sua versione più dialogante. Da Palazzo Berlaymont, in via ufficiale, non è arrivato alcun commento.

La trattativa, nella strategia della Commissione, va comunque condotta lontano dai riflettori e il tempo degli annunci non è affatto maturo. Tuttavia, le lancette corrono e, da qui al 9 luglio - deadline per la sospensione dei dazi al 50% - le finestre per vedersi non sono tantissime. C’è un primo slot che, nel quartier generale europeo, viene visto come quello davvero percorribile per un incontro non ai vertici, ma comunque ad alto livello: la ministeriale dell’Ocse che si terrà a Parigi il 3-4 giugno. Sono 36 i Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, tra i quali gli Stati Uniti. Alle riunioni è sempre invitata anche l’Ue. A margine, un primo faccia a faccia con la controparte Usa servirebbe a preparare il terreno per il mese di giugno, quello decisivo. Da lì in poi, infatti, ad essere protagonisti di un incontro potrebbero essere da un lato i vertici Ue, dall’altro Trump. Le finestre, in questo caso, sono tre. Si parte con il G7 in Canada di metà giugno, dove voleranno sia Ursula von der Leyen che Antonio Costa. Trump sarà presente. Un incontro è nelle cose. Ben diverso sarebbe un faccia a faccia tra von der Leyen e Trump a Washington, prima o dopo il G7. Nello staff della Commissione, dopo i precedenti Volodymyr Zelensky e Cyril Ramphosa, c’è un certo scetticismo. Il 24 e 25 giugno, a L’Aja c’è l’atteso summit della Nato, un vertice delicatissimo, possibile crocevia per la strategia di sostegno all’Ucraina e per nuove percentuali di spesa per la difesa, strumento che l’Ue ha messo in campo anche per ammorbidire Washington sui dazi. Un summit a cui seguirà, il 26 e 27 giugno, il Consiglio europeo. L’obiettivo della Commissione è portare Trump a Bruxelles.

RIPRODUZIONE RISERVATA