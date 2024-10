L’Ue avverte Roma: «Rispetti i patti sugli stabilimenti balneari»  

L’intesa di principio di settembre era «reciproca» e non consente ulteriori deviazioni. I toni da “pacta sunt servanda” della Commissione europea sono netti: anche davanti al fiume di emendamenti al vaglio della Camera nei prossimi giorni, l’Italia è chiamata ad approvare una riforma dei balneari che sia «conforme» ai valori sanciti nell’avversata Bolkestein. I patti sono gli stessi che hanno portato il governo a varare un mese e mezzo fa il decreto salva infrazioni che mette fine al rinnovo automatico delle concessioni.

Una linea davanti alla quale la missione che si è intestato il ministro dello Sport, Andrea Abodi, di salvare dalla tagliola della direttiva centinaia di circoli sportivi nati sulle sponde di laghi e fiumi, appare in salita. La procedura d’infrazione pendente contro Roma non è mai stata chiusa proprio per avere la certezza che le norme comunitarie siano rispettate dopo due decenni di inosservanza. Le modifiche all’articolo 1 del testo licenziato a settembre dal Cdm sono sotto la lente dei tecnici Ue. Gli emendamenti, una sessantina quelli presentati da FdI, Lega e Forza Italia, toccano i rinnovi delle concessioni esistenti entro le date stabilite del settembre 2027 - oppure marzo 2028, in caso di ragioni oggettive che impediscano il completamento delle gare -, le norme sugli indennizzi da riconoscere ai concessionari uscenti e quelle sull’assegnazione degli arenili degli hotel e delle concessioni alle associazioni sportive dilettantistiche.

