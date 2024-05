L’Ue alza il Pil 2024 dell’Italia, faro sull’aumento del debito 

La Commissione europea rivede al rialzo le attese sulla crescita dell’Italia, con un’economia vista in espansione dello 0,9% nel 2024 (dallo 0,7% delle precedenti stime). L’anno scorso era stata trainata dalla domanda interna, con una vigorosa espansione della spesa grazie al Superbonus e una crescita dei consumi di Stato e famiglie. Con il rialzo dei tassi nel 2024 aumenteranno i risparmi e, nel 2025, l’accelerazione del Pnrr sostituirà gli effetti espansivi del Superbonus, portando a una «leggera accelerazione»: +1,1% l’attesa per il Pil, limata dall’1,2% precedente. L’Italia, comunque, crescerà più di Germania e Francia. Su debito e deficit pubblico si accende invece un faro. Perché anche se il disavanzo è visto in calo (dal 7,4% del Pil del 2023 al 4,4% nel 2024), per l’Ue risalirà l’anno prossimo al 4,7% per il rallentamento delle entrate correnti e per l’ulteriore aumento della spesa per interessi. Il Def italiano vede il deficit tendenziale al 4,3% nel 2024 e al 3,7% nel 2025. L’Ue si attende poi che il rapporto debito/Pil salga dal 137,3% del 2023 al 138,6% nel 2024 e al 141,7% nel 2025. Pesa il «differenziale di crescita degli interessi meno favorevole» e «l’effetto ritardato» degli incentivi del Superbonus. Il commissario all’Economia Paolo Gentiloni ha spiegato le diverse stime di Bruxelles e Roma con un programma di bilancio senza obiettivi per il 2025 e oltre presentato dal governo. «Una comparazione più seria potrà essere fatta nei prossimi mesi».

