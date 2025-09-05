L’Ue a Fico e Orban:  stop energia da Mosca Google, l’ira di Trump 

Bruxelles. La rotta è tracciata, l’obiettivo finale è definito. Ma lo stop agli ultimi legami energetici con Mosca entro il 2027 è un nodo politico complicato da sciogliere in Ue. «Budapest deve smettere di importare gas e petrolio dalla Russia: è il modo migliore per accelerare la fine della guerra», ha scandito Antonio Costa dall’Ucraina accusando Viktor Orbán di essere il principale responsabile di quel «20% di forniture» che l’Ue ancora paga al Cremlino. Costa ha ribadito il sostegno di Bruxelles a Volodymyr Zelensky e ha lanciato un avvertimento: l’Ue reputa essenziale, dopo l’invito che da oltreoceano Trump ha rivolto ai Volenterosi, lo stop all’import di energia, soprattutto da Mosca.

Se pure non formalmente in agenda, la questione ha dominato la riunione informale dei ministri dell’energia a Copenaghen dove il commissario responsabile, Dan Jorgensen, ha ribadito l’obiettivo dell’Ue di eliminare le importazioni di energia dalla Russia entro la fine del 2027. Anche nel caso di un accordo di pace tra Mosca e Kiev. Con la chiusura del transito via Ucraina a partire da inizio 2025, la quota di gas russo in Ue dovrebbe scendere al 13% quest’anno dal 45% che si registrava nel 2022, prima dell’inizio della guerra. Quanto al petrolio, il greggio russo copre appena il 3% della domanda europea ma rappresenta l’80% delle forniture di Ungheria e Slovacchia. Intanto Donald Trump definendo ingiusta la sentenza contro Google, minaccia nuovi dazi all’Ue: «Google ha anche pagato, in passato 13 miliardi di dollari in false richieste e addebiti per un totale di 16,5 miliardi di dollari – scrive su Truth - Quanto è folle? L'Unione Europea deve fermare questa pratica contro le aziende americane, immediatamente!».

