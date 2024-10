Ludoteche, servizio salva-mamma 

I posti disponibili sono 234, le domande presentate 329. Per le famiglie oristanesi le ludoteche si confermano un valido aiuto nella gestione del dopo-scuola. La capienza delle strutture non consente una copertura totale del fabbisogno e in lista d’attesa anche quest’anno resteranno poco meno di un centinaio di bambini. Sulla qualità del servizio, però, il Comune è pronto ad investire nuove risorse.

Il servizio

«Quello delle ludoteche è uno dei servizi più efficienti del Comune, assieme agli asili nido - sottolinea l’assessora ai Servizi sociali, Carmen Murru - Stiamo cercando fondi aggiuntivi per consentire l’apertura delle strutture anche il venerdì, contiamo dal prossimo appalto di riuscire ad integrare l’orario». Attualmente le quattro sedi, a Torangius, San Nicola, Silì e Donigala, offrono accoglienza ai piccoli di età compresa tra i 3 e i 10 anni per quattro giorni alla settimana, fino al giovedì: un limite per i genitori lavoratori che ora l’amministrazione vorrebbe superare.Intanto anche per l’anno in corso è stata confermata la presenza di educatori destinati all’assistenza di bambini con disabilità.

I dati

Per la prima volta quest’anno le domande di iscrizione hanno seguito l’iter imposto dal nuovo regolamento adottato a fine 2023. Le richieste sono state inoltrate per via telematica con l’utilizzo dello Spid e solo a fronte di determinati requisiti: essere in regola con i pagamenti e, per i rinnovi, aver maturato almeno il 50% delle presenze nel corso dell’anno precedente. Il nuovo limite per la frequenza minima nell’arco del mese è stabilita in 8 giorni per i centri con apertura a tempo pieno e 6 giorni nei centri con apertura a tempo parziale.È la ludoteca di Torangius la più frequentata con 62 iscritti per la fascia della scuola primaria e 20 dell’infanzia (in lista d’attesa restano 28 bambini); a San Nicola frequenteranno 57 bambini della primaria e 20 dell’infanzia (49 attendono si liberi un posto). A Silì 35 ammessi (26 della primaria e 9 dell’infanzia), mentre a Donigala le educatrici accoglieranno 40 piccoli utenti (27 della primaria e 13 dell’infanzia). Per i momentaneamente “esclusi” non è ancora detta l’ultima parola: gli utenti in graduatoria dovranno confermare l’effettiva ammissione alla frequenza recandosi nella ludoteca prescelta entro giovedì tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.30. In caso contrario l’iscrizione sarà ritenuta decaduta e prenderà il suo posto il minore utilmente collocato in lista d’attesa.

