Ludoteca, tutto pronto per cambiare la sede  

Ancora poche settimane e i bimbi che frequentano la ludoteca a Ghilarza potranno trasferirsi nei nuovi locali. «È un servizio importante e ci preoccupava molto la situazione in essere – annunicia il sindaco, Stefano Licjheri – Per questo abbiamo deciso di destinare i nuovi locali per garantire uno spazio idoneo e accogliente». Per tanti anni i bambini che frequentano il servizio hanno fatto attività nei locali al piano terra della scuola dell’infanzia, in via 16 Marzo. Uno spazio però angusto, con soffitti bassi e altre criticità tanto che era arrivato l’ultimatum dalla responsabile dei servizi sociali per individuare altri spazi, individuati nei locali dell’ex Ipsia. Qui sono stati rifatti gli impianti, realizzati i nuovi servizi igienici e rinforzate le vetrate. In questi giorni si provvederà alla sistemazione dei condizionatori, poi la ludoteca potrà essere stata trasferita. In questo anno, infatti i bambini sono stati ospitati provvisoriamente negli spazi dell’Agorà in piazza San Palmerio. La nuova ludoteca potrà contare anche su uno spazio all’aperto. «Abbiamo fatto una modifica al progetto della pista e ricavato un’area sotto agli alberi dove saranno sistemati dei giochi», conclude Licheri.

RIPRODUZIONE RISERVATA