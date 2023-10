Ludoteca, troppi bimbi e pochi posti 

Poco meno di cinquecento richieste e solo 245 posti disponibili. La metà delle famiglie oristanesi che ha presentato domanda di accesso alle ludoteche cittadine per i propri figli dovrà trovare soluzioni alternative per il dopo-scuola. Il Comune ha stilato la graduatoria provvisoria degli ammessi nelle strutture di Oristano e delle frazioni, ma il primo dato evidente è che l’offerta non è sufficiente a soddisfare il boom di iscrizioni. Nel 2022 erano state 329; quest’anno alla scadenza del bando, fissata al 7 settembre, sono state 487: 158 in più. E intanto slitta ancora la riapertura della ludoteca di Torangius, annunciata dalla Giunta Sanna per il mese di settembre.

L’attesa

Liste d’attesa lunghe nei quattro punti di erogazione del servizio. Per quanto riguarda la scuola primaria, a San Nicola su 102 richiedenti in 65 hanno avuto risposta positiva; in via Satta 69 ammessi su 125 iscritti; a Silì le richieste sono state 49 per 24 posti disponibili; infine a Donigala servizio garantito a 25 bambini su 39 candidati. Situazione critica anche sul fronte scuola dell’infanzia. A San Nicola il Comune è riuscito a soddisfare appena 20 delle 63 domande presentate; in via Satta le iscrizioni sono state 58, gli ammessi 17; a Silì su 23 richieste si è riusciti a garantire l’accesso a dieci bambini; a Donigala potranno frequentare 15 dei 27 richiedenti. C’è tempo fino al 19 ottobre per presentare eventuali osservazioni, poi le graduatorie diventeranno definitive.

Torangius

In uno dei quartieri più popolosi, intanto, si attende ancora la riapertura del Centro sociale, chiuso dal 2017 a causa delle infiltrazioni dal tetto. «Stiamo completando la pulizia dei locali, la struttura aprirà a breve» fa sapere l’assessora ai Servizi sociali Carmen Murru che lo scorso 4 settembre, annunciando un intervento di 221mila euro per l’adeguamento dell’edificio, ipotizzava il riavvio del servizio per la fine dello stesso mese. «In questo modo - spiegava - saranno resi liberi i locali di via Satta, che dal 2017 hanno ospitato le attività della ludoteca comunale e per i quali è già stato approvato un progetto di manutenzione straordinaria per restituirlo alla sua funzione di asilo».

I lavori

In realtà la pulizia dello stabile di via Kennedy (che tra il 2021 e il 2022 era già stato al centro di un intervento di riqualificazione che aveva interessato la copertura, parte dei serramenti e le pavimentazioni) non sarebbe l’unico ostacolo all’immediata fruibilità della ludoteca. «Mercoledì in Giunta è stata approvata una variazione di bilancio per stanziare le somme necessarie al completamento dei lavori - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete - Intonaci e tinteggiatura sono già stati realizzati, resta da acquistare una pompa di calore per completare l’impianto di climatizzazione». Sui tempi non si sbilancia: «Ultimata la pulizia bisognerà organizzare il trasloco da via Satta». Resta da sciogliere il nodo principale, quello di circa 240 bambini che dovranno fare a meno del servizio ludoteca.

