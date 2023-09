Ludoteca, schiuma party per il finale 

Schiuma Party, pop corn e zucchero filato: si sono concluse le attività estive della ludoteca comunale di Sanluri. Genitori, educatori, parenti, amici, rappresentati dell’amministrazione e circa 250 bambini, dai tre agli undici anni, insieme in un pomeriggio di festa al Parco degli Scolopi.

«Anche quest’anno – dice l’assessora al sociale, Pamela Tonin- è stato un successo di partecipazione e di attività per tutta l’estate, dalla chiusura della scuola all’imminente suono della prima campanella del ritorno su banchi. Gli iscritti hanno avuto l’opportunità di passare il periodo estivo in modo divertente e non sono mancate occasioni di partecipare ad eventi importanti nel territorio». Nello specifico cinquanta adolescenti hanno frequentato la spiaggia day al Poetto, dalle 8 del mattino alle 14, nei giorni di lunedì mercoledì e venerdì. Quotidiano lo spazio bimbi, dai 3 ai 5 anni, mentre per la fascia dai 6 agli 11 anni l’estate è stata animata da attività ricreative al parco. (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA