Ludoteca e compiti, ripartono i servizi 

Dopo l’ottima sperimentazione dello scorso anno (105 gli studenti coinvolti) c’è la conferma per i servizi gratuiti della ludoteca e dello spazio compiti che saranno nuovamente gestiti a Casa Uccheddu dalla cooperativa La Clessidra (nell’ambito del Plus di Iglesias) a partire dal 25 settembre. Supporto per compiti a casa e tesine, recupero delle lacune formative ma anche attività ludiche e ricreative, sono i servizi offerti agli studenti di tutte le classi di età (fino alle scuole medie). I lunedì e giovedì, dalle 17 alle 18.30, la ludoteca sarà riservata ai giovanissimi dai 3 ai 5 anni, i mercoledì e venerdì (17 - 19) a quelli dai 6 ai 10 anni. Per gli studenti di elementari e medie ci sarà invece lo “spazio compiti” ogni martedì e giovedì dalle 17 alle 18.30. Per ogni gruppo, in ordine di arrivo, saranno accolte le prime 20 iscrizioni (345 5417118). Voluti fortemente dall’assessora al Bilancio Francesca Locci, i due servizi sono ora coordinati dal titolare dei Servizi sociali Davide Aru: «Favorire il pieno sviluppo e l’autonomia degli studenti oltre ad alleggerire il carico di oneri che grava sulle famiglie, sono gli obiettivi che abbiamo voluto confermare».

