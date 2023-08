Ludoteca, colonia estiva e doposcuola: ci sono 358 mila euro 

Via libera al progetto da 358 mila euro (in tre anni) per potenziare i servizi dedicati ai bambini e ai giovanissimi. Si tratta del servizio pedibus, del pre e post accoglienza scolastica, della ludoteca, della colonia estiva, del dopo scuola e di uno spazio di aggregazione giovanile. Nel complesso saranno spesi 79 mila euro per il 2023, 191 mila per il 2024 e 88 mila per il 2025 (fondi Pnrr). «Vorrei ancora una volta mettere in evidenza - ha detto il sindaco Salvatore Piu - quanto Muravera e l’intero Sarrabus stia investendo sulla scuola e sull’istruzione. Se prendiamo in considerazione Muravera, Villaputzu, Castiadas e San Vito tra scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole superiori, sono in arrivo quasi venti milioni di euro».

Con l’ultimo progetto da 358 mila euro saranno potenziati, appunto, i servizi di accoglienza pre e post scolastica, il trasporto degli studenti che abitano in località disagiate e il pedibus. In programma c’è anche una scuola dedicata ai genitori con l’attivazione di uno sportello psico-pedagogico di consulenza e l’organizzazione di incontri con professionisti del settore. L’obiettivo è quello di accompagnare i genitori nel loro compito educativo. (g. a.)

