Ludoteca, centro di aggregazione e asilo nido verso la rinascita 

L’asilo nido, il centro di aggregazione sociale e la ludoteca, servizi considerati storici e importanti per Macomer, che da qualche anno non esistono più, cancellati da scelte dell’amministrazione comunale precedente, saranno ricostituiti e potenziati. La nuova Giunta, capeggiata dal sindaco Riccardo Uda e dalla vice, Maria Luisa Muzzu, assessora ai Servizi sociali, mette la massima attenzione alle politiche sociali, alla scuola e alla cultura.

Così recita il programma, presentato dal sindaco all'inizio della consiliatura: «Procediamo nel monitoraggio dei bisogni della comunità emersi in questi anni, per poi individuare forme di intervento e nuovi servizi dedicati alle persone, ai disabili e le loro famiglie, con l’intento di favorirne l’integrazione sociale, il mantenimento e il recupero delle potenzialità psico fisiche, psicologiche e relazionali degli stessi». L’amministrazione comunale intende andare oltre la ricostituzione dei tre importanti servizi, integrandoli con un programma più vasto, che è allo studio della maggioranza di governo. È dedicato alle persone con disabilità, per l’inclusione e per venire incontro alle loro famiglie. Il programma sarà presentato nei prossimi mesi. Intanto, si cercheranno forme di finanziamento, coinvolgendo nell’iniziativa anche importanti associazioni di volontariato che operano a livello locale e regionale.

