Ludopatia, un male che coinvolge ottantamila sardi 

Non giocano d’azzardo solo i calciatori coinvolti nella nuova “scommessopoli” denunciata dall’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Nell’Isola, in generale, sono circa 80 mila le persone affette da ludopatia. Il giro d’affari del gioco si aggira intorno a 2 miliardi ma le ricadute, sotto il profilo della salute (e non solo), non inducono riflessioni serene.

Il gioco

Sassari e Nuoro sono le province dove si gioca di più, a prescindere dal modo. Se si parla di scommesse, dalla Maddalena a Cagliari, ogni 100 giocatori, 87 acquistano un Gratta e Vinci e di questi, l’89,2% è donna tra i 18 e i 50 anni. Ancora: il 39,3% dei giocatori sardi punta sul Gioco del Lotto e, ancora una volta, la prevalenza degli appassionati è donna, tra 51 e 80 anni. Solo il 16,2% (quasi tutti maschi) opta per il 10eLotto. Le scommesse sportive sono una scelta del pubblico maschile, di età prevalentemente compresa tra 15 e 50 anni. Possibile, come molti giochi, anche online. A livello nazionale il gioco d’azzardo sembra essere diffuso in ogni fascia di età, nonostante per legge i minori di anni 18 non dovrebbero avere accesso al mondo del gambling, dell’azzardo appunto. Le analisi, in particolare, suddividono le tipologie di scommettitori in tre gruppi, ossia i giovani (dai 14 ai 19 anni) altrimenti detti nuova Generazione Zeta, gli adulti e gli over 65 anche definiti Silver Age. Le statistiche sul gioco d’azzardo rivelano che il volume delle puntate, in Italia nel 2021, è aumentato di circa il 21 per cento e che i giocatori più accaniti sono gli adulti tra i 25 e i 34 anni, che rappresentano il 60 per cento del totale. Ma anche la generazione Z avanza in modo preoccupante, con il 42 per cento. Il volume d’affari del gioco d’azzardo sfiora a livello nazionale gli 85 miliardi. Naturalmente ci guadagna anche lo Stato: circa 10 miliardi, che in parte assegna per le misure contro la ludopatia. Come informa Graziella Boi, direttrice del dipartimento Salute mentale e dipendenze dell’Asl di Cagliari, la situazione è addirittura peggiorata: pur non avendo la possibilità di accedere ai primi parziali dati del 2023, l’anno scorso, rispetto dal 2021, si è registrato un aumento delle giocate del 22,3 per cento.

Le cure

Da qualsiasi parte si guardino sono dati indicativi, che fotografano una realtà in costante crescita, nel senso più negativo del termine: «La pandemia ha fatto scoprire a molti i giochi e le scommesse online», spiega Boi, che è anche la direttrice del Piano Gioco d’Azzardo regionale. «Diverse persone sono state catturate all’interno di spirali incredibili. È un fenomeno che tecnicamente viene definito craving , cioè il desiderio incontrollabile e compulsivo di giocare, magari anche dopo parecchie notti insonni. Diventa alla lunga una malattia, la stessa che è stata riscontrata in alcune persone che giocavano online in Borsa. Abbiamo trattato dei casi di persone che andavano anche in bagno con il computer per la paura di perdere. Se ci si pensa, sono passioni irrefrenabili, come quella che molti hanno per le sostanze stupefacenti». Il paradosso è che le situazioni meno controllabili non sono quelle online. «È capitato di dover seguire una donna di 80 anni che, in tre giorni, ogni mese, spendeva la pensione di reversibilità del marito in Gratta e Vinci», segnala ancora Boi. «Situazioni come questa sono tra le più incontrollabili. Infatti, quando i familiari hanno iniziato a sbirciare nei conti in banca della signora, non si sono accorti di nulla perché ha iniziato a vendere gioielli e altri oggetti di valore che reputava inutili. E quando le è stato chiesto perché giocasse in modo così compulsivo, ha risposto senza esitazione: mi diverte ».

Le strutture

Uscire dalla dipendenza non è facile: «Alla Cittadella della Salute, in via Romagna 16 padiglione A a Cagliari, sono in cura 300 pazienti», chiude Boi. «Il 70 per cento riesce a venirne fuori grazie al supporto dei familiari. Ma non è facile: un paziente in trattamento si è giocato pure i 5 euro che la moglie gli aveva dato per comprare un gelato alla loro figlia, per dire a cosa si arriva. Con il progetto Gioco d’azzardo regionale puntiamo sulla formazione e sui nuovi trattamenti, come quelli che saranno possibili con le tre apparecchiature per la magnetoterapia transcranica. Si cerca di far capire che il gioco può fare ammalare».

