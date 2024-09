Ludopatia, la vita in una slot 

Ludopatia, un fenomeno in perenne ascesa, nonostante l’alto rischio di dipendenza. I numeri parlano chiaro: in media si spendono 40 milioni di euro, più o meno 750 euro a testa. Nell’ultimo ventennio, le puntate sono aumentate dell’800 per cento, arrivando a sfondare il tetto dei 40 milioni. Al capezzale dei pazienti ogliastrini, affetti da gravi disturbi, Ares ha inviato una psicologa che dovrà prendersi cura dei pazienti ostaggi del disturbo del gioco d’azzardo. È Roberta Stanganello, già componente dell’équipe del Piano regionale per il contrasto al Gioco d’azzardo patologico della Sardegna guidato dalla direttrice scientifica Graziella Boi.

La missione

Il costo della missione della quale è stata incaricata la specialista è di 80 mila euro per due anni. Risorse ministeriali che, attraverso la gestione amministrativa di Ares, sono state erogate a beneficio dell’Asl Ogliastra. Secondo una recente stima dei numeri del gioco d’azzardo, il record di spesa lo detiene Tortolì, dove in media vengono bruciati 13 milioni di euro, di cui 6,5 soltanto alle slot machine. Nel territorio oltre un terzo è finito nelle casse dell’Erario, ciò significa che ha vinto quasi sempre il banco. Dietro Tortolì, nella poco invidiabile classifica, s’insediano Bari Sardo, con una spesa di 3,4 milioni di euro, e Lotzorai (3,2 milioni). Lanusei, secondo centro per numero di residenti, è quarto: i residenti hanno speso 3 milioni di euro nel gioco, fenomeno con dimensioni sempre più dilaganti.

Il fenomeno

Nei bar, sale giochi e tabaccherie, sono le slot machine a farla da padrone. Del resto, la loro diffusione è capillare e ha raccolto 24 milioni di euro della spesa complessiva. Insieme a videolottery, Gratta e Vinci e al Lotto hanno raccolto il 60 per cento della spesa. La lotta alla ludopatia comincia da piccoli. Di recente il dipartimento della Salute mentale e delle dipendenze dell’Asl Ogliastra ha intrapreso un’azione di sensibilizzazione e di contrasto al gioco di azzardo patologico con le scuole del territorio. Il fenomeno, diffuso soprattutto tra gli adulti, specie nella fascia d’età fra i 35 e i 50 anni, sta coinvolgendo anche minori, schiavi dello smartphone.

