L’Udinese vince a Lecce ma scoppia il caso Lucca 

Lecce 0

Udinese 1

Lecce (4-3-3) : Falcone; Guilbert (44' st Veiga), Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret (26' st Rebic), Rafia (1' st Berisha); Pierotti (1' st Karlsson), Krstovic, Morente (37' st N'Dri). In panchina Fruchtl, Samooja, Gaspar, Sala, Tiago Gabriel, Ramadani, Kaba, Burnete. Allenatore Giampaolo.

Udinese (4-4-2) : Sava; Kristensen (32' st Ehizibue), Bijol, Solet, Kamara; Thauvin, Lovric (32' st Zarraga), Karlstrom, Ekkelenkamp (32' Atta); Sanchez (20' st Payero), Lucca (36' pt Ilker Bravo). In panchina Piana, Padelli, Giannetti, Kabasele, Zemura, Pafundi, Davis, Rui Modesto. Allenatore Runjaic.

Arbitro : Bonacina di Bergamo.

Rete : nel pt 32' Lucca (rigore).

Lecce. L’Udinese vince per 1-0 a Lecce grazie a un rigore trasformato al 32’ da Lucca. Ma a tenere banco non sono tanto i tre punti (che consentono ai friulani di salire a quota 36) quanto il penalty “rubato” dall’attaccante al compagno Thauvin, che era il rigorista designato.

Lucca si è catapultato sul pallone e ha insistito per calciarlo nonostante tutti abbiano provato a dissuaderlo, compreso l’allenatore. Si sono vissuti attimi di tensione in campo per un paio di minuti. E al gol (trasformazione impeccabile con palla verso l’incrocio) nessuno tra i friulani ha esultato. Non solo, cinque minuti dopo Lucca è stato sostituito dal tecnico Runjaic, evidentemente contrariato per quanto successo.

Il rigore, tra l’altro, era stato fortemente contestato dal Lecce, che perde una buona chance in casa e resta, a sua volta, a quota 25, insieme al Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA