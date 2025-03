L’Udinese sta volando 

Udinese 1

Parma 0

Udinese (4-4-2) : Padelli; Ehizibue (38' st Kristensen), Bijol, Solet, Kamara; Atta (13' st Zarraga), Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp (37' st Rui Modesto); Thauvin (37' st Iker Bravo), Lucca (45' st Davis). In panchina Cassin, Piana, Sanchez, Palma, Pafundi, Kabasele, Giannetti, Zemura, Pizarro. All. Runjaic.

Parma (4-3-3) : Suzuki; Leoni, Valenti, Balogh (12' st Lovik), Valeri (46' st Camara); Keita, Estevez (12' st Almqvist), Sohm; Man (46' st Hainaut), Cancellieri (38' st Pellegrino), Bonny. In panchina Marcone, Corvi, Delprato, Ondrjeka, Hainaut, Vogliacco, Hai, Trabucchi, Plicco. All. Chivu.

Arbitro : Maresca di Napoli.

Reti : nel pt 38 Thauvin (rigore).

Note : angoli: 7-5, rec. 2' e 5', ammoniti Almqvist, Rui Modesto.

L'Udinese mette a segno la terza vittoria consecutiva grazie a un rigore di Thauvin (tutto regolare stavolta) e si insedia in piena zona Europa, a un solo punto dalla Roma e a 2 dal Milan, in attesa dei loro impegni di oggi. Il Parma non è pervenuto in Friuli: prova scialba, raggiungere la salvezza non sarà impresa affatto facile.

