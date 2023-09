L’Udinese sogna un blitz alla Domus È tornato Pereyra  

Una sconfitta contro la Juventus alla prima di campionato, a seguire due pareggi rispettivamente contro la Salernitana e il Frosinone: l'Udinese, prossimo avversario del Cagliari, fin qui ha conquistato un magro bottino di soli 2 punti, uno in più dei rossoblù, e si posiziona al quart'ultimo posto in classifica.

A Udine si pensa solo alla vittoria nella sfida contro i rossoblù, anche perché i risultati dopo le prime tre gare di campionato non sono rassicuranti e si inizia già a percepire un po’ di malumore nell'ambiente. È certo che serve un cambio di passo e che Sottil deve inventarsi qualcosa di nuovo per tentare il blitz alla Domus, approfittando anche della pausa utile a riordinare le idee.

Dal campo

La squadra continua la preparazione al centro sportivo "Dino Bruschi" in vista della trasferta sarda. Lunghissima la lista degli indisponibili nell'infermeria bianconera: out Semedo (per una distorsione al ginocchio), Davis (problema al polpaccio), Brenner (in convalescenza dopo un intervento chirurgico al retto femorale), Masina (fastidio alla pianta del piede) e Padelli, anche lui afflitto da un infortunio muscolare. Nessuno di loro sarà recuperabile per il lunch match di Cagliari. Ieri intanto il gruppo ha svolto una doppia seduta di lavoro, oggi invece è previsto un allenamento al pomeriggio.

Il mercato

Vestirà di nuovo la maglia bianconera Roberto Pereyra: passato tra gli svincolati, il centrocampista ha firmato un contratto di un anno fino al 2024 senza opzione di prolungamento, con poco più di un milione di euro di ingaggio (base attorno ai 700 mila più bonus). Il giocatore, uomo di esperienza che conosce molto bene l'ambiente, è già a disposizione di Sottil. Difficile però che possa esordire contro il Cagliari dal primo minuto: Pereyra si sta allenando col gruppo da soli quattro giorni, ma è anche vero che conosce perfettamente i meccanismi richiesti dal gioco di Sottil. L'allenatore dei friulani, in attesa che tutta la squadra si ricomponga con l'arrivo dei nazionali (Lovric, Bijol, Samardzic e Ebosele), dovrebbe puntare sul consueto 3-5-2, con l'attacco affidato alla coppia formata da Lucca e Thauvin.