L’Udinese si gioca la Coppa pensando già al Milan  

Nella classifica del campionato di Serie A, l’Udinese - avversario del Cagliari questa sera per i sedicesimi di Coppa Italia - si trova solo un gradino più in alto rispetto ai rossoblù, con 7 punti, ma a differenza della squadra di Ranieri non ha ancora provato la gioia di una vittoria in questa stagione. Ci proveranno oggi in Coppa gli uomini di Cioffi: per l’allenatore toscano, subentrato al deludente Sottil appena una settimana fa, è un ritorno a Udine dopo aver allenato la squadra tra il dicembre 2021 e il giugno 2022. In una settimana Cioffi ha portato un punto in campionato e forse quel cambiamento auspicato per provare a far riprendere quota ai friulani.

Le scelte

Le esigenze del campionato condizioneranno le scelte del tecnico per questa sera, anche perché sabato l’Udinese sarà attesa in casa del Milan, non proprio una passeggiata. Le novità di Coppa partiranno proprio dalla porta con Okoye che prenderà il posto di Silvestri, pronto per il debutto ufficiale con la maglia bianconera, e poi ritocchi qua e là in tutti i reparti con una formazione fatta più che altro da giocatori che hanno trovato poco spazio in campionato. L’allenatore ha dato un segnale chiaro già nelle ultime sedute, provando una formazione composta soprattutto da seconde linee, mentre i giocatori impegnati nell’ultimo match contro il Monza hanno svolto un allenamento leggero e defaticante.

