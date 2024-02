L’Udinese si conferma “ammazzagrandi” 

L’Udinese si può tranquillamente definire la squadra “ammazzagrandi” di questo campionato. Ha appena tre vittorie, solo la Salernitana ultima ne ha ottenute meno con due, ma tutte contro le big: 0-1 il 4 novembre col Milan terzo, 3-0 il 30 dicembre sul Bologna quinto e lo 0-1 con la Juventus seconda. Un rendimento molto curioso quello dei bianconeri friulani, che per il resto si stanno costruendo la salvezza a suon di pareggi: ben tredici su ventiquattro partite, oltre la metà rispetto alle gare disputate, mentre fra le altre squadre di Serie A nessuna è ancora arrivata a quota dieci. Le otto sconfitte sono invece il dato più basso di tutta la seconda metà della classifica. Il trionfo di Torino ha permesso di staccare la zona retrocessione, ora distante tre punti, ma anche di portarsi a +4 sul Cagliari in vista di domenica.

L’exploit

L’inattesa vittoria sulla Juventus è arrivata grazie all’unico tiro in porta di tutta la partita. L’ha firmata il difensore argentino Lautaro Giannetti, uno dei rinforzi del mercato invernale: classe ‘93, nella sua ultradecennale carriera aveva giocato solo al Vélez, di cui era il capitano fino allo scorso 31 dicembre quando gli è scaduto il contratto. «È un grande risultato, ma dev’essere un punto di ripartenza per il nostro campionato», il suo giudizio sulla lotta salvezza. Visibilmente soddisfatto anche l’allenatore Gabriele Cioffi: «Sono tre punti che ci danno una boccata d’ossigeno, ma la strada è ancora lunga. I ragazzi non hanno mai vacillato in queste settimane, dopo dei pareggi agguantati dagli avversari nei minuti finali o sconfitte subite dopo aver condotto la gara. Giannetti ha esperienza e mentalità».

Con due giorni di riposo in meno rispetto al Cagliari che ha giocato sabato, l’Udinese ha subito ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti in vista di domenica. Chi non è sceso in campo a Torino ha fatto una seduta più consistente, con esercitazioni e partitella. Contro i rossoblù, nel terzo incrocio stagionale dopo lo 0-0 all’andata e la sconfitta per 1-2 ai tempi supplementari in Coppa Italia, l’Udinese ritroverà un elemento fondamentale come Roberto Pereyra: l’argentino era indisponibile contro la Juventus perché squalificato.

