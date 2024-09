L’Udinese sbanca Parma ed è sola in testa 

Parma 2

Udinese 3

Parma (4-2-3-1) : Chichizola, Delprato, Balogh (42' st Hainaut), Circati, Coulibaly, Sohm (25' st Hernani), Bernabé, Man (25' st Almqvist), Cancellieri (10' st Keita), Mihaila (42' st Camara), Bonny. In panchina Moretta, Osorio, Valenti, Leoni, Haj, Di Chiara. Allenatore Pecchia.

Udinese (3-5-2) : Okoye, Kristensen, Bijol, Giannetti (1' st Kabasele), Ehizibue, Lovric (21' st Zarraga), Karlstrom, Payero (1' st Ekkelenkamp), Kamara, Thauvin, Lucca (21' st Davis). In panchina Sava, Padelli, Abankwah, Atta, Bravo, Brenner, Ebosse, Zemura, Modesto, Touré, Pizarro. Allenatore Runjaic.

Arbitro : Abisso di Palermo.

Reti : nel pt 2' Delprato, 43' Bonny; nel st 5' Lucca, 23' e 34' Thauvin.

Parma. L'Udinese e tutto il Friuli sognano. La formazione di Runjaic ribalta una partita incredibile a Parma e conquista un successo che vale il primo posto solitario. Dieci punti dopo quattro gare, tutti meritati per i bainconeri. Incredibile. Avanti di due reti, gli emiliani hanno chiuso il primo tempo praticamente con la vittoria in tasca ma nella ripresa, complice anche un cartellino rosso, si sono sciolti di fronte agli avversari che hanno colpito tre volte, imponendosi per 3-2 in una gara davvero spettacolare.

Dopo soli due minuti il Parma è avanti. Angolo dalla destra, cross basso in area piccola di Mihaila per Delprato che, in mezzo a due avversari, infila la palla di piatto alla sinistra di Okoye. L'Udinese gioca più palloni ma i padroni di casa sono implacabili. Bonny al 43' raddoppia. Man si accentra e serve in area l'attaccante crociato, Bijol è attaccato alle sue spalle ma non può nulla col colosso francese che si gira e segna. A inizio ripresa Runjaic getta nella mischia Kabasele ed Ekkelenkamp, forze fresche senza stravolgere la squadra e l'Udinese va a segno al 5' con Lucca, di testa, su cross di Kamara. Il Parma soffre e al 23' subisce il pari. Davis, appena entrato per Lucca, trova l'assist perfetto per Thauvin che deve solo appoggiare in rete. Male invece Keita nel Parma: entra al 10' ed esce per doppia ammonizione dopo soli 18 minuti. L'Udinese a quel punto deve solo affondare il colpo, e lo fa. Al 32' Thauvin, ancora su un'iniziativa di Davis, va a segno. L'arbitro annulla per fuorigioco, ma il Var, giustamente, lo corregge e convalida la rete friulana.

