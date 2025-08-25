L’Udinese prova a fuggire ma il Verona la raggiunge 

Udinese 1

Verona 1

Udinese (3-5-2) : Sava, Bertola, Kristensen, Solet, Ehizibue, Lovric (16’ st Zarraga), Karlstrom, Atta, Zemura (34’ st Kamara), Iker Bravo (16’ st Bayo), Davis (29' st Piotrowski). Allenatore Runjaic.

Verona (3-5-2) : Montipò, Nunez, Nelsson, Frese, Fallou (38’ st Oyegoke), Serdar (38’ st Ebosse), Bernede, Niasse (20’ st Harroui), Bradaric (27’ st Belghali), Giovane, Sarr (20’ st Mosquera). Allenatore Zanetti.

Arbitro : Tremolada di Monza.

Reti : st 8’ Kristensen, 28’ Serdar.

Note : ammoniti Belghali, Bertola, Ebosse, Davis, Iker Bravo.

Udine. Kristensen segna, Serdar replica e alla fine tra Udinese e Verona finisce in parità. Le squadre, entrambe ancora incomplete e in costruzione, non si fanno male. Entrambe le reti sono arrivate da palla inattiva.

Primo tempo a bassi ritmi e senza emozioni, dedicata soprattutto allo studio dell’avversaria. Prima conclusione solo al 15’ con Atta. Davis calcia alto in due occasioni, nient’altro da segnalare.

La ripresa è un po’ meglio. Giovane prima impegna Sava e poi colpisce la traversa. Preludio al gol, che però è di marca bianconera: all’8 stacco di Kristensen e vantaggio dei padroni di casa. Il Verona procede coi primi cambi e al 28’ ecco il pareggio: Serdar sfrutta al meglio il cross e infila Sava. Nel finale l’Udinese colpisce la traversa con Zarraga e Kamara.

