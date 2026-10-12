L’Udinese pasticcia e il Torino fa festa 

Torino 2
Udinese 1
Torino (4-4-2) : Perri, Belghali, Comuzzo, Coco, Rodriguez (1’ st Ismajli), Oristanio (9’ st Vlasic), Bragança (9’ st Ilkhan, 32’ st Gineitis), Mandragora, Cacciamani, Adams (19’ st Kulenovic), Simeone. Allenatore Abate.
Udinese (3-4-2-1) : Okoye, Abankwah (15’ st Bertola), Solet, Ebosse, Vojvoda (27’ st Alaba), Karlstrom, Zarraga (27’ st Jovanovic), Kamara (36’ st Arizala), Ekkelenkamp, Chakvetadze, Gomez (27’st Davis). Allenatore Runjaic.
Arbitro : Crezzini (Siena).
Reti : pt 36’ Bragança, 43’ Ekkelenkamp; st 22’ Kulenovic.
Note : ammonito Bertola.
Torino. Un errore del portiere Okoye in uscita regala i 3 punti al Toro contro l’Udinese. Decide Kulenovic.
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