L’Udinese ne fa tre Cremonese al buio 

Cremonese (3-4-1-2): Carnesecchi; Sernicola (1' st Aiwu), Vasquez, Bianchetti; Benassi, Meitè, Castagnetti (1' st Okereke), Valeri; Buonaiuto (30' st Basso Ricci); Tsadjout (44' pt Afena-Gyan), Dessers (15' st Quagliata). In panchina Saro, Sarr, Pickel, Ghiglione, Acella, Ferrari, Galdames, Lochosvili. All. Ballardini.

Udinese (3-5-1-1) : Silvestri; Becao (40' st Masina), Bijol, Perez; Ehizibue (40' st Ebosele), Samardzic (20' st Arslan), Walace, Lovric, Udogie; Pereyra (40' st Pafundi), Success (42' pt Beto). In panchina Padelli, Piana, Zeegelaar, Abankwah, Thauvin, Nestorovski. All. Sottil.

Udinese 3

Cremonese 0

Arbitro: Forneau di Roma.

Reti: nel pt 2' Samardzic, 27 Perez, 36' Success.

Note: angoli 3-8. Rec. 4' e 4'. Ammoniti Sernicola, Samardzic, Afena-Gyan, Arslan, Valeri.

Alla Dacia Arena il match dura 100 secondi: il tempo di applaudire un eurogol di Samardzic e la Cremonese si spegne. Gli ospiti non riescono più a rialzarsi e subiscono l'Udinese. Il raddoppio lo realizza Perez al 27' di testa e poi Success trova la terza rete in contropiede: lanciato da Bjiol si fa 40 metri in solitaria e calcia a giro di destro. Per la Cremonese non era proprio giornata.

© Riproduzione riservata