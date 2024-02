L’Udinese al palo contro un Genoa in grande spolvero 

Genoa 2

Udinese 0

Genoa (3-5-2) : Martinez, De Winter, Bani, Vasquez (9' st Vogliacco), Sabelli (32' st Spence), Messias (32' st Malinovskyi), Badelj (41' st Strootman), Frendrup, Martin, Gudmundsson, Retegui (32' st Ekuban). In panchina Sommariva, Leali, Cittadini, Thorsby, Bohinen, Vitinha, Malinovskyi, Happ. Allenatore Gilardino.

Udinese (3-5-1-1) : Okoye, Perez, Giannetti, Kristensen, Ehizibue (1' st Ebosele), Lovric (41' st Zagarra), Walace, Samardzic (10' st Joao Ferreira), Zemura (10' st Kamara), Thauvin (32' st Davis), Lucca. In panchina Silvestri, Padelli, Success, Tikvic, Souza, Kabasele, Payero. Allenatore Cioffi.

Arbitro : Forneau di Roma.

Reti : nel pt 35' Retegui, 40' Bani.

Genova. Il Genoa torna a vincere dopo tre gare in cui aveva raccolto due punti battendo con merito l'Udinese che resiste mezz’ora colpendo anche una traversa con Lucca. Una rovesciata di Retegui e un colpo di testa di Bani chiudono la gara già nel primo tempo e l'espulsione di Kristensen ad inizio ripresa è il colpo finale per la squadra ospite che deve continuare a guardarsi le spalle mentre i rossoblù puntano alla parte sinistra della classifica.

I rossoblù partono forte ma l'Udinese risponde colpo su colpo e anzi le prime occasioni sono proprio dei friulani con Walace dal limite, blocca Martinez e con Lucca che di testa colpisce la

traversa. Il vantaggio per il Genoa arriva al 35' con una spettacolare rovesciata di Retegui bravo a raccogliere una deviazione di Giannetti in area. L'Udinese non reagisce e subisce ancora. Gudmundsson lavora un ottimo pallone in area da sinistra e piazza il cross per Bani che di testa batte Okoye (40') e chiude il match già prima dell’intervallo.

RIPRODUZIONE RISERVATA