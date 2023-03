La mostra vanta importanti partecipazioni. Gli oggetti provengono da alcune collezioni private, tra le quali quella di Antonella Fontana e del suo Piccolo museo della bambola, scrigno preziosissimo nel cuore del capoluogo, quelle di Beppe Deplano e di Rossella Piras, e la raccolta del Museo di Sa Corona Arrubia. «Sono grata ai collezionisti che hanno fatto un così importante dono alla comunità e alla città, mettendo a disposizione dei manufatti unici che hanno creato una raccolta preziosissima», spiega l’assessora Picciau. «La mostra non è altro che un pretesto per mostrare come nei secoli la società sia cambiata sotto il profilo politico, culturale, sociale e estetico, anche attraverso l’uso del giocattolo».

L’esposizione è stata presentata ieri dall’assessora comunale alla Cultura Maria Dolores Picciau, che ha organizzato l’evento assieme all’associazione Domina. Tredici aree tematiche che vanno dai giocattoli fai da te a prodotti più sofisticati, dai documenti agli antichi libri e alle riviste per l’infanzia. Si continua con la collezione di giogus antigus , autocostruiti dai bambini, messi a disposizione dal polo museale Sa Corona Arrubia di Villanovaforru e si arriva a toccare i mondi nuovi, quelli della Disney e della Marvel, con Topolino, Big Jim e l’uomo ragno. Si conclude con il mondo delle bambole artistiche, firmate da alcuni straordinari artisti come Edina Altara, Eugenio Tavolara e Albina Coroneo, e bambole con costumi sardi.

Bambole, aereoplani, cavalli a dondolo, macchine e trenini. Giocattoli sardi ma anche provenienti da tutti i continenti, dall’Africa al Giappone, dagli Stati Uniti all’Europa. Oltre 300 pezzi originali e inediti dedicati al mondo dei giocattoli, come riflesso delle trasformazioni della società tra Ottocento e Novecento. Si tratta della mostra “Ludica - Il giocattolo come simbolo del cambiamento tra due secoli” visitabile da ieri al 4 giugno al Palazzo di Città a Cagliari.

Tredici aree tematiche

Collezioni

Collaborazioni

Francesco Sanna, presidente responsabile di Sa Corona Arrubia racconta come il valore di ogni pezzo stia non solo nella sua fattura preziosa e nella ricercatezza dei materiali, ma nel suo farsi strumento di simbolizzazione dell’atteggiamento degli adulti. “I bambini costruiscono un giocattolo sulla base di ciò che vedono dai loro genitori. In realtà giocare non è mai solo giocare. Nel momento in cui il bambino inizia a farlo inizia a sperimentare, a confrontarsi con i suoi coetanei, si crea gli strumenti e inizia a misurarsi con una vita futura. Il gioco è un compagno di viaggio che non ha a che fare solo con l’infanzia».Frutto di tantissimi anni di studio, ricerca e viaggi in varie parti del mondo è invece la collezione di Antonella Fontana. «L’assessora è venuta a visitare il mio piccolo museo, e abbiamo subito iniziato ad immaginare cosa fare insieme in questa mostra che è partita da un’idea ristretta, ma ha poi preso corpo ed è oggi ricca di pezzi molto preziosi» racconta.

