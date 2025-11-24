L’Udc: «Siamo pronti ad andare a casa» 

La maggioranza di centrodestra si è infilata nel vicolo cieco della Ztl e ora litiga sul modo migliore per uscirne senza sbriciolarsi. Giovanni Mascia, segretario provinciale di Forza Italia, sta tentando di ricucire lo trappo: «Spero non sia una rottura, stiamo lavorando per arrivare uniti a fine consilitaura».

Ultimatum

Da una parte gli azzurri e Oristano al Centro, dall’altra Udc, FdI e Psd’Az che hanno firmato una mozione pesantissima: cancellare la delibera di febbraio che autorizza la Ztl. Il segretario cittadino dell’Udc, Michele Piredda, non usa giri di parole: «Stiamo aspettando una dichiarazione del sindaco che sospenda l’iter. Siamo stanchi di essere presi in giro, se continueremo a non essere ascoltati il sindaco può iniziare a contare chi gli rimane: siamo pronti ad andare a casa». Un messaggio chiaro: la presenza in Aula non è garantita e la maggioranza rischia di saltare. Già oggi in Consiglio molti banchi potrebbero rimanere vuoti. Eppure il copione che ha portato a questo coup de théâtre mostra tante incoerenze.

Tutti d’accordo da un anno

Il 12 dicembre 2024 l’approvazione della maggioranza consiliare al Dup nel quale si legge che nel 2025 sarebbero entrate in funzione le Zone a traffico limitato con telecamere e orari. A febbraio, la Giunta approva la delibera che dava ufficialmente il via alla Ztl e alle Aree pedonali urbane: anche lì, unanimità. Quando la delibera venne modificata escludendo via Eleonora e vico Contini, ancora tutti d’accordo. Ora il dietrofront.

Il nodo “assessori”

Per la seconda delibera di Giunta, Piredda dà la colpa a «un errore» degli assessori Udc, che a suo dire avevano ricevuto indicazioni diverse. Tanto che dopo la riunione, racconta, «fu convocato un incontro urgente di partito». Anche in casa FdI il sì delle due assessore del partito avrebbe creato malumori. «La delibera approvata dai nostri assessori non era altro che il richiamo alla disciplina già esistente - spiega il segretario cittadino, Fulvio Deriu che, in veste di consigliere nella seduta del 29 luglio, respinse la mozione sulla Ztl della minoranza che chiedeva il passaggio del regolamento in Aula - A quella fase iniziale sarebbero dovute seguire modifiche che oggi rivendichiamo». E quasi a gettare acqua sul fuoco dello scontro con Oristano al Centro aggiunge: «È evidente che le nostre richieste siano rivolte al sindaco, unico titolare del potere di imprimere l’indirizzo politico necessario e di trasformare gli impegni in atti concreti». Vero è che per dire chiaramente “no” all’attuazione della Ztl si sono presentate almeno altre due occasioni: le mozioni del centrosinistra, una a marzo e una a luglio. Respinte. Anche da chi oggi punta il dito.

Soldi già spesi

E mentre la politica litiga, c’è un dato: dal 27 agosto il Ministero ha autorizzato l’installazione di sei impianti per controllare gli accessi alla Ztl, costati 140mila euro. Anche se la mozione della fronda interna dovesse passare con l’appoggio dell’opposizione la Giunta resterebbe davanti a una scelta pesante: revocare la delibera approvata all’unanimità, in linea con il Dup e con un’autorizzazione ministeriale. Una mossa che aprirebbe il fronte del rischio di danno erariale.

