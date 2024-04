L’Udc si spacca sulla nuova assessora 

«La nuova assessora non rappresenta l’Udc, al partito spetta ancora un rappresentante in Giunta». Nuovo scossone nella maggioranza al governo di Selargius dopo la nomina nell’esecutivo del Comune di Sara Pilia, indicata dal referente locale dello scudocrociato ma che i vertici regionali dell’Udc non riconoscono. «Non fa parte del partito, la decisione è stata presa senza coinvolgermi», dice la coordinatrice regionale Alice Aroni. «Scelta per le sue competenze», replica il rappresentante selargino del partito Marco Di Tondo, «i vertici regionali sono stati messi al corrente subito dopo la nomina».

Il nuovo ingresso in Giunta è di due settimana fa con la firma del decreto del sindaco che affida alla neo assessora Pilia le deleghe Pubblica istruzione, cultura, turismo, spettacolo. Portata dal capogruppo dell’Udc in Consiglio Di Tondo, anche se candidata alle ultime elezioni comunali nella lista Prima Selargius.

L’Udc regionale

I vertici regionali dello scudocrociato però prendono le distanze. «La direzione regionale del partito, prende atto della decisione unilaterale da parte del sindaco Gigi Concu, di nominare in Giunta un assessore in quota Udc», si legge in una nota firmata dalla coordinatrice Aroni. «Tale scelta non rappresenta la volontà del partito e pertanto si chiede di essere rappresentati in Giunta, così come da accordi pre elettorali. Siamo certi che il sindaco Gigi Concu terrà fede agli impegni presi», sottolinea Aroni, «e non lascerà il nostro partito senza una rappresentanza nell’esecutivo. Non discutiamo la qualità dell’assessore scelto, ma chiediamo rispetto verso la nostra forza politica che in questi giorni», annuncia la rappresentante regionale dell’Udc, «aumenta la sua presenza in Consiglio con l’adesione di Roberta Relli». Il riferimento è alla consigliera eletta con Sardegna 20Venti - già assessora nel primo mandato Concu - candidata con l’Udc nell’ultima competizione regionale.

Il referente cittadino

Polemiche che il capogruppo del partito nell’Aula di piazza Cellarium, Marco Di Tondo, rimanda al mittente: «Il sindaco aveva la necessità di completare la Giunta, e quello di Sara Pilia era il profilo giusto per le deleghe che restavano da assegnare. Una selargina, che conosce il territorio e con le competenze per poter lavorare bene per la città, motivi che mi hanno portato a proporre il suo nome. La scelta spettava alla base locale», aggiunge Di Tondo, «ma sulla nomina il partito è stato comunque messo al corrente subito dopo. Sono e resto nell’Udc, apprendo del nuovo ingresso della consigliera Roberta Relli a cui auguro buon lavoro, e mi metto a disposizione del gruppo e del sindaco».

Le fibrillazioni

L’ennesima grana politica per il sindaco Gigi Concu. Oltre al caos interno all’Udc, deve anche gestire le rivendicazioni della Lega che di recente ha chiesto un posto in Giunta. Richiesta avanzata in Consiglio dalla capogruppo del Carroccio Marianna Mameli, supportata dal consigliere Alberto Cappai, eletto con lo scudocrociato e da alcuni mesi nel Gruppo Misto.

