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10 aprile 2026 alle 00:29

L’Udc non presenterà una lista, anche Sarritzu tra i delusi 

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L’Udc non presenterà nessuna lista per le Amministrative di Quartu. L’unica certezza per il partito dello scudo crociato dopo lo strappo con FdI nella scelta del candidato sindaco alla guida della coalizione del centrodestra. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte dell’Udc, ma la linea - condivisa a livello regionale, provinciale e locale - sembra ormai tracciata dopo l’ultimo e acceso tavolo politico regionale fra alleati convocato per decidere i candidati a sindaco per Quartu, Sestu e Porto Torres: dopo il no a Lucio Torru, di FdI, il papabile candidato a sindaco in pole position restava Guido Sarritzu, esponente quartese dell’Udc, ma all’ultimo i meloniani hanno deciso di puntare su Marco Porcu, scelto come leader della coalizione. Un metodo - a detta degli scontenti, primo fra tutti lo stesso Sarritzu - che ha causato malumori nello schieramento. Da allora l’Udc è in silenzio, anche se ufficiosamente si sa che il partito non presenterà nessuna lista. Questo è quello che emerge anche dall’elenco delle sigle politiche che hanno sottoscritto il sostegno alla candidatura di Porcu ufficializzata la scorsa settimana: nel documento c’è tutto il centrodestra tradizionale tranne lo scudocrociato. (f. l.)

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epa12877037 A Lebanese army soldier stands next to a destroyed residential building the day after an Israeli airstrike in the Ain Mreisseh neighborhood of Beirut, Lebanon, 09 April 2026. At least 182 people were killed and more than 890 others injured after Israeli airstrikes hit multiple locations across Lebanon on 08 April, the Lebanese Ministry of Health reported. Israel launched a large-scale attack across Lebanon, including central Beirut, a day after the US and Iran agreed to a ceasefire. The Israeli government said the ceasefire does not cover Lebanon and that strikes on Hezbollah locations will continue. EPA/WAEL HAMZEH
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