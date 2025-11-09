L’Udc guarda al voto: «Prima i programmi, poi il candidato sindaco» 

L’Udc quartese si riorganizza e chiama a raccolta il centrodestra cittadino in vista delle Amministrative 2026. «Vogliamo consolidare la presenza del partito e rafforzare il dialogo con le altre forze politiche che condividono i valori del confronto, della responsabilità e del bene comune», dice Maria Paola Delogu, consigliera comunale nel Gruppo Misto e rappresentante dello scudocrociato in città. «L’intento è costruire un progetto politico condiviso, capace di garantire un’amministrazione solida, credibile e attenta alle reali esigenze dei cittadini».

A breve - annuncia - «sarà convocata la prima sessione degli Stati generali dell’Udc di Quartu, un momento di confronto e di elaborazione politica aperto a cittadini, associazioni, categorie produttive e mondo del volontariato. «L’obiettivo è rimettere il cittadino al centro dell’azione amministrativa, partendo dalle soluzioni ai problemi quotidiani: migliorare la viabilità e la sicurezza stradale, con particolare attenzione ai quartieri periferici; potenziare i servizi sociali e sanitari di prossimità, garantendo sostegno a famiglie, anziani e persone fragili; promuovere una Quartu più verde e sostenibile, con una gestione moderna dei rifiuti e la valorizzazione degli spazi pubblici; sostenere l’economia locale e il turismo, valorizzando le eccellenze del territorio e creando nuove opportunità per i giovani; investire nella cultura, nello sport e nella formazione».

Prima il programma, poi il candidato sindaco della coalizione. «Rispettiamo tutte le proposte, e tutte le persone che si mettono a disposizione per la città», dice Delogu riferendosi all’unico nome ufficiale che FdI porterà nel tavolo della trattative, quello di Lucio Torru. «Oggi riteniamo che la priorità sia lavorare sui programmi, per rimettere davvero al centro i cittadini di Quartu. Solo dopo, insieme, potremo individuare la figura più adatta a interpretare e rappresentare il centrodestra quartese in modo unitario e credibile».

