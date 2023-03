L’Udc boccia Garau: non lo appoggeremo 

Un fatto è certo: l’annuncio di Gigi Garau ha stupito tutti. Massimo Melis, referente cittadino dell’Udc, è il più esplicito: «Garau candidato sindaco del Psd’Az? Non seguiremo i sardisti e lavoreremo ancora per l’unità del centrodestra. Crediamo nel dialogo, evidentemente a differenza di altre forze».

Ieri notte le altre forze della coalizione si sono riunite d’urgenza. Due per strade possibili: Udc, Lega, Sardegna Venti20, Forza Italia, Fratelli d’Italia possono convergere su Garau oppure no. Sicuramente sul tavolo c’è anche un altro nome, quello di Niside Muscas, figura indicata da Forza Italia e Fratelli d’Italia. A questo punto ogni ipotesi è possibile. Sia che il centrodestra si ricompatti, attorno a Garau o a Muscas (se il sardista facesse un passo indietro come gli hanno chiesto i suoi alleati), sia che si spacchi.

Fuga in avanti? Fine strategia? Una scelta per mettere pressione alle altre forze del centrodestra? L’annuncio di Gigi Garau ha avuto l’effetto di un sasso in uno stagno. «Sarò candidato sindaco con il Psd’Az. Andrò avanti anche da solo, persino contro un eventuale candidato sindaco del centrodestra», ha dichiarato l’esponente sardista.

Il vertice

Le reazioni

Gianni Nioi (Lega) si appresta a indossare i panni del mediatore tra il Psd’Az e gli altri partiti del centrodestra: «C’è bisogno ancora di riflettere, vogliamo arrivare a dar vita a una coalizione il più ampia possibile, è stato il nostro intento fin dall’inizio di questo percorso verso le Comunali». Parole condivise da Antonella Mostallino, al tavolo del centrodestra in quota Sardegna Venti20: «La fuga in avanti di Garau e del Psd’Az? Cercheremo di capire se esistono i margini per ricucire l’unità del centrodestra alla quale abbiamo sempre ambito».

Più abbottonati i partiti meno propensi a indicare Gigi Garau alla guida ella coalizione. Fabrizio Esposito (Forza Italia): «Abbiamo intrapreso una strada comune nel centrodestra, vediamo come proseguire su questa rotta». E Rita Palmas: (Fratelli d’Italia): «Dobbiamo confrontarci dopo quello che successo, dopo la candidatura di Gigi Garau con il Psd’Az».

Il punto

Verso le Comunali di fine maggio ad Assemini il quadro è ancora indefinito. L’unica certezza è la candidatura a sindaco di Diego Corrias, scelto da M5S e Pd. Poi c’è quella di Gigi Garau, convinto ad andare avanti anche da solo, sino a prova contraria. L’ex sindaco grillino Mario Puddu sta lavorando a una lista civica e potrebbe raccogliere cascami del centrosinistra (i dem non allineati alla decisione del segretario comunale Antonio Caddeo come Simone Rivano e Francesco Consalvo) e del centrodestra (Fortza Paris e Riformatori non hanno mai partecipato ai tavolo ufficiali della coalizione). Ma la situazione appare ancora fluida.

