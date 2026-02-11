VaiOnline
Buche stradali
12 febbraio 2026 alle 00:31

L’Udc attacca: «Asfalto a pezzi in via Tempio» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Buche, asfalto sgretolato e fango che invade la carreggiata ad ogni pioggia. Disagi che i residenti di via Tempio hanno messo nero su bianco in diversi esposti, ribaditi dalla consigliera comunale del Gruppo Misto ed esponente dell’Udc, Maria Paola Delogu.

«La situazione è diventata inaccettabile», dice. «Nonostante i ripetuti esposti inviati dai residenti al sindaco, alla Polizia municipale e alla Prefettura, nulla è stato fatto. Non parliamo solo di decoro urbano, ma di sicurezza pubblica: la strada è gravemente dissestata, con pendenze errate che causano accumuli d'acqua pericolosi, rendendo la circolazione impossibile per chi ha difficoltà motorie o utilizza ausili per il handicap». Le condizioni della via sono peggiorate nell'ultimo anno a causa di lavori per nuovi allacci elettrici che hanno lasciato il manto stradale dissestato. «Chiediamo all’amministrazione un intervento immediato e non più procrastinabile», conclude Delogu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo tragico

Il comandante, i suoi amici e la passione di una vita: il mare

Annullate le feste di Carnevale nelle scuole, il cordoglio del Comune 
Roberto Secci
Ambiente

Un fiume rosso di veleni nel rio Santa Barbara

Tracima la vasca della discarica di Genna Luas: vietato usare quell’acqua per agricoltura e pastorizia 
Stefania Piredda
La legge di iniziativa popolare attende da sedici mesi di cominciare il suo cammino in Consiglio regionale

«Non vogliamo essere una colonia»

Volti e voci della Pratobello 24: la politica dimostri di voler difendere l’Isola 
Alessandra Carta
L’attacco del centrodestra: «Così si va a sbattere»

Le Asl di Cagliari e Olbia ancora senza timone È scontro sulle nomine

L’assessorato non ha un direttore generale: Todde indicherà Schael, ma al Pd non piace 
Roberto Murgia