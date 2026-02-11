L’Udc attacca: «Asfalto a pezzi in via Tempio» 

Buche, asfalto sgretolato e fango che invade la carreggiata ad ogni pioggia. Disagi che i residenti di via Tempio hanno messo nero su bianco in diversi esposti, ribaditi dalla consigliera comunale del Gruppo Misto ed esponente dell’Udc, Maria Paola Delogu.

«La situazione è diventata inaccettabile», dice. «Nonostante i ripetuti esposti inviati dai residenti al sindaco, alla Polizia municipale e alla Prefettura, nulla è stato fatto. Non parliamo solo di decoro urbano, ma di sicurezza pubblica: la strada è gravemente dissestata, con pendenze errate che causano accumuli d'acqua pericolosi, rendendo la circolazione impossibile per chi ha difficoltà motorie o utilizza ausili per il handicap». Le condizioni della via sono peggiorate nell'ultimo anno a causa di lavori per nuovi allacci elettrici che hanno lasciato il manto stradale dissestato. «Chiediamo all’amministrazione un intervento immediato e non più procrastinabile», conclude Delogu.

