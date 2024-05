l’ucraino Usyk è campione dei massimi 

Riad. Ha un unico sovrano la categoria più iconica del pugilato, 25 anni dopo la detronizzazione dell'ultimo, Lennox Lewis. A prendersi tutte e quattro le corone dei pesi massimi è stato l'ucraino Oleksandr Usyk, che ha battuto ai punti il britannico Tyson Fury, strappandogli il titolo Wbc per aggiungerlo a quelli che già deteneva, Wba, Wbo e Ibf.

Il 37enne di Sinferopoli con la sua agilità e le doti di incassatore, è riuscito a tenere a bada il gigantesco “Gipsy King”, nonostante l'evidente svantaggio in altezza e peso. Ha dato una svolta all'incontro nel nono round, quando con una serie di colpi ha fatto barcollare Fury, col gong che gli ha evitato un possibile ko. Il vantaggio preso è stato decisivo, così alla fine due giudici hanno dato a Usyk la vittoria per 115-112 e 114-113, mentre il terzo che si è schierato, per 114-113, con Fury.

«È un grande momento, un grande giorno», ha commentato l'ucraino, dicendosi pronto alla rivincita. Un match potrebbe essere in programma già entro l'anno, anche se Fury a caldo ha un po' frenato. Dopo aver insinuato non molto sportivamente che la decisione a favore del rivale, che pure ha elogiato, potrebbe essere stata influenzata dal contesto geopolitico, il britannico ha annunciato che si prenderà una pausa: "Tornerò a casa, ne parlerò con mia moglie e i miei figli e vedrò cosa voglio fare. Fra pochi mesi compirò 36 anni e faccio boxe da quando ero piccolo».

