L’Ucraina vuole dare una gioia alla sua gente 

L'Ucraina insegue un sogno anche e soprattutto per il suo popolo, il Belgio la qualificazione e il primo posto nel Gruppo E, il più equilibrato con tutte le squadre a 3 punti. Per il Belgio, con Kevin de Bruyne e Romelu Lukaku, a Stoccarda (ore 18) l’obiettivo è vincere perché il secondo posto conduce dritti alla Francia negli ottavi. L'allenatore dei “diavoli rossi”, Domenico Tedesco, è convinto che la sua squadra ha un «enorme potenziale» e che possa andare lontano se si qualificherà per la fase a eliminazione diretta. Il successo del Belgio dipenderà probabilmente dalla capacità di convertire le occasioni, con il sempreverde Romelu Lukaku che si è già visto annullare tre gol in Germania in seguito a interventi della Var. L'Ucraina vuole proseguire la sua "favola" e portare un po' di “normalità” nella vita dei suoi connazionali «perché siamo in guerra da quasi 900 giorni», le parole del ct Rebrov. «Per gli ucraini, ogni partita, ogni evento del genere significa molto, significa che possono tornare alla normalità, ai giorni precedenti la guerra».

Probabili formazioni

Ucraina (5-3-2) : Trubin; Tym- chyk, Zabarnyi, Svatok, Matvi- yenko, Mykolenko; Tsygankov, Shaparenko, Brazhko, Mudryk; Yaremchuk. Ct Rebrov.

Belgio (4-3-3) : Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Onana, De Bruyne; Doku, Lukaku, Bakayoko. Ct Italiano.

Arbitro : Taylor (Ing).

