L’Ucraina sul tavolo di Xi e Putin 

MOSCA. Rafforzare l'interazione strategica» con la Russia, e al contempo accreditare la Cina come mediatore credibile per il conflitto in Ucraina. Questi gli intenti dichiarati dal presidente Xi Jinping all'arrivo a Mosca per la sua ottava visita dal 2013. Due obiettivi non facili da conciliare, soprattutto agli occhi di un Occidente decisamente scettico sulle reali intenzioni di Pechino. Così, mentre Kiev dice di seguire con interesse gli sviluppi, chiedendo a Xi di convincere la Russia a mettere fine alla guerra, la Casa Bianca invita gli ucraini a non accettare un eventuale cessate il fuoco, che «ratificherebbe» le conquiste territoriali dei russi e darebbe loro tempo per riorganizzarsi.

Oggi gli incontri ufficiali

La questione dell'Ucraina è tra i temi che Xi ha affrontato con il presidente russo Vladimir Putin nel primo incontro, un informale faccia a faccia al Cremlino, prima dei colloqui ufficiali allargati alle delegazioni previsti per oggi. «Guardiamo con interesse alle vostre proposte per risolvere la crisi in Ucraina», ha detto Putin davanti alle telecamere, seduto fianco a fianco con l'ospite davanti ad un caminetto di marmo bianco decorato in oro. «Siamo aperti a negoziati», ha aggiunto, sottolineando però che ogni soluzione dovrà tener conto del principio della «indivisibilità della sicurezza per tutti i Paesi».

Sembra quasi un ritorno a quelle proposte sulla sicurezza europea avanzate alla Nato e agli Usa nel dicembre del 2021 che non ottennero la risposta desiderata da Mosca. Due mesi dopo scattava l'operazione militare in Ucraina.

I sospetti degli Usa