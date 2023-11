L’Ucraina rilancia: «Noi non molliamo, vogliamo i confini del 1991» 

Bruxelles. Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba si è presentato al Consiglio Nato-Ucraina (uno dei pochi risultati concreti del vertice di Vilnius) con un messaggio estremamente chiaro: «Non c’è nessuno stallo, l’Ucraina non mollerà, vogliamo riconquistare i territori fino ai confini del 1991 e quindi continueremo a combattere». Niente negoziati, nessuna concessione a Putin. Parole dette e ripetute ma che ora acquistano un senso diverso. Perché gli Usa - dopo aver mostrato, specie negli ultimi 10 mesi, una certa ritrosia a sostenere un conflitto a oltranza - avrebbero cambiato passo. «Dobbiamo aiutare l’Ucraina e proseguiremo a farlo», ha promesso il segretario di Stato Antony Blinken. Punto primo. Blinken ha assicurato agli alleati che le impasse politiche verranno superate e che i finanziamenti americani arriveranno a Kiev. L’Europa dunque non verrà lasciata sola nello sforzo bellico. Però gli alleati devono completare i compiti a casa e arrivare al summit Nato di Washington con le spese per la difesa finalmente superiori al 2% del Pil (o con piani blindati orientati all’obiettivo).

Biden intende infatti entrare in campagna elettorale con il messaggio che la “sua” America ha rivitalizzato le alleanze, è appoggiata in politica estera e non paga più i conti degli altri in materia di sicurezza (togliendo così a Trump l’argomento degli europei scrocconi). Il focus allora deve cadere sull'industria della difesa euro-atlantica, in modo da aumentare la produzione e vincere la maratona con la Russia, ormai in vera e propria economia di guerra. Punto secondo. La situazione sul campo non varierà drasticamente. «È improbabile che gli ucraini potranno cacciare i russi da tutti i territori occupati già nel 2024», spiega un alto funzionario della Nato che ha accesso ai report dell’intelligence. La fonte, pur giudicando «straordinari» i successi raggiunti sinora dalle forze di Kiev, reputa che l’approccio «debba cambiare» poiché, in caso contrario, «ciò che abbiamo visto a Bakhmut o ad Avdiivka diventerà la norma». Ovvero uno scenario da ‘15-’18 che brucia vite e risorse. Questo è il passaggio più delicato. Il fronte deve tenere. Perché se lo scorso anno, con la liberazione di Kharkiv e Kherson, e le tensioni interne russe sfociate con il quasi-golpe di Prigozhin, era l’Ucraina ad avere lo slancio, ora Putin ritiene di aver consolidato la posizione e che anzi siano gli ucraini ad essere sull’orlo di una crisi di nervi.

