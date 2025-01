«L’Ucraina pronta a un accordo, incontrerò Putin» 

Mosca. Donald Trump ribadisce la sua volontà di «mettere fine alla guerra orribile» in Ucraina. «Mi piacerebbe incontrare Putin presto», ha affermato il presidente Usa intervenendo in videoconferenza al World Economic Forum di Davos, assicurando che anche «l’Ucraina è pronta a un accordo». Nelle dichiarazioni di buone intenzioni la Russia non si tira indietro. «Siamo pronti a un dialogo paritario e reciprocamente rispettoso» con gli Usa, come quello che «ha avuto luogo durante la prima presidenza di Trump», ha assicurato il portavoce Dmitry Peskov. Ma sulle proposte concrete ancora non si sa nulla.

La telefonata fra Trump e Vladimir Putin, evocata a più riprese da Usa e Russia, si fa ancora attendere. «Aspettiamo segnali, che ancora non sono stati ricevuti», ha detto Peskov. Che poi ha sorvolato sull’intenzione annunciata da Trump di fare pressione sulla Russia con lo strumento delle sanzioni e dei dazi per indurla a mettere fine al conflitto. Ma gli ultimi avvertimenti, sembra dire il Cremlino, potrebbero far parte di una tattica in vista di possibili negoziati. «Stiamo seguendo da vicino tutta questa retorica, ogni dichiarazione, e registriamo tutte le sfumature», ha sottolineato Peskov. Nelle esternazioni di Trump, del resto, ci sono anche espressioni di stima per Mosca. Come quando, ieri, ha affermato che gli Usa non devono «mai dimenticare» che la Russia li ha «aiutati a vincere la Seconda guerra mondiale». Nemmeno Mosca «dimenticherà mai», ha promesso Peskov che spera di poter condividere con Trump «la gioia di celebrare l’80° anniversario della vittoria» con la Russia. Se non è proprio una proposta di tenere un vertice in occasione dell’anniversario, che cade in maggio, poco ci manca. Sul lato ucraino del fronte, sembra degna di nota la dichiarazione di Zelensky: «Se Trump può garantire una sicurezza forte e irreversibile per l’Ucraina, ci muoveremo su questo percorso diplomatico».

