L’Ucraina: prima dell’estate la controffensiva coi Leopard  E Zelensky invita Xi a Kiev 

Kiev. Mentre l’Ucraina annuncia una controffensiva «prima dell’estate» con il supporto dei Leopard tedeschi appena arrivati, l’attesa telefonata tra Volodymyr Zelensky e Xi Jinping ancora non c’è stata, ma il leader ucraino ha anticipato il messaggio che intende passare al presidente cinese: venga a Kiev. Lo ha ripetuto spesso del resto in questi mesi Zelensky - «venite a vedere con i vostri occhi» - a capi di Stato e di governo. Lo ha fatto presso i partner sollecitando l’invio di armi. L’appello rivolto a Pechino però ha un’altra natura, più strettamente diplomatica, con l’auspicio di spiegare direttamente a Xi la versione ucraina dei fatti, dopo il viaggio del leader cinese a Mosca. «Voglio parlare con lui - ha detto Zelensky in un’intervista ad Ap -. Ho avuto contatti con lui prima della guerra, ma non durante tutto quest’anno, più di un anno». Al telefono invece il presidente ucraino ha sentito Giorgia Meloni: «Una telefonata produttiva», l’ha definita Zelensky, ringraziando «i nostri amici italiani per il loro sostegno». Del lungo colloquio, di oltre 40 minuti, ha dato conto anche Palazzo Chigi, sottolineando che i due hanno discusso della necessità di perseguire una «pace giusta», con Zelensky che ha poi «manifestato apprezzamento per la prossima Conferenza di Roma sulla ricostruzione dell’Ucraina prevista per il 26 aprile, un’occasione importante per rafforzare i rapporti tra le imprese italiane e l’Ucraina».

Quindi, «dopo la visita del presidente Meloni a Kiev del 21 febbraio scorso e l’intervento al Parlamento italiano del 21 marzo scorso alla vigilia del Consiglio europeo - ha fatto sapere ancora Palazzo Chigi -, il presidente ucraino ha espresso gratitudine all’Italia, ha ricordato la forte motivazione dell’esercito ucraino e espresso fiducia nella capacità di respingere gli attacchi della Russia a difesa dell'integrità territoriale del suo Paese, anche grazie all’assistenza degli Stati occidentali, compresa l'Italia». Il momento è cruciale: lo scontro verbale con Mosca si intensifica e quello sul campo di battaglia è senza sosta. Si concretizza così, su questo scenario, la prospettiva di una controffensiva prima dell’estate. Necessaria anche senza i jet occidentali che ancora non arrivano.

