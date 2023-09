L’Ucraina non teme l’inverno 

Kiev. Kiev conferma lo sfondamento della linea Surovikin, nel quadrante di Zaporizhzhia, e promette di voler mantenere lo slancio, senza che il luogotenente autunno e più tardi il generale inverno abbiano un impatto sulle operazioni militari. «Sul fianco sinistro del Dnipro, vicino a Verbove, abbiamo fatto breccia e continuiamo ad avanzare», ha detto il generale che guida l'operazione sulla linea del fronte meridionale, Oleksandr Tarnavsky.

Nel mentre emergono altri dettagli sul bombardamento del comando della flotta del Mar Nero, a Sebastopoli: nove persone, secondo gli 007 ucraini, sarebbero state uccise nel corso del raid e 16 ferite, tra cui due generali. I missili da crociera avrebbero infatti colpito il palazzo neoclassico situato nel centro della città proprio mentre era in corso una riunione di alto livello.

Kyrylo Budanov, capo della Direzione principale dell'intelligence ucraina, ha dichiarato che «tra i feriti c'è il comandante del gruppo, Alexander Romanchuk, in condizioni molto gravi, mentre il capo di stato maggiore, Oleg Tsekov, non è cosciente». Budanov non ha confermato la notizia, circolata in serata, sulla morte del comandante della flotta, l'ammiraglio Viktor Sokolov. Si tratta naturalmente d'informazioni non confermate dai russi che, anzi, ridimensionano il colpo messo a segno da Kiev.

Casualmente, però, all'indomani dello strike l'agenzia statale Ria Novosti - nota per avere aderenze con i servizi segreti esterni, peraltro sanzionata dall'Ue - ha battuto una notizia alquanto singolare: le forze armate russe avrebbero distrutto un carro armato Leopard nell'oblast di Zaporizhzhia con a bordo un equipaggio «interamente tedesco». La notizia non è stata riportata da altre agenzie statali o private. Però la si ritrova ovunque nell'internet russa. L'autista del carro armato danneggiato - racconta il comandante di un gruppo di ricognizione identificato come Legend - parlando in tedesco avrebbe detto più volte che «non era un mercenario ma un soldato della Bundeswehr» così come l'intero equipaggio ucciso dai russi. Le implicazioni sono chiare: la Nato starebbe prendendo parte al conflitto.

