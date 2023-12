L’Ucraina distrugge una nave da sbarco russa in Crimea 

Kiev. Una palla di fuoco si alza in cielo illuminando la notte della Crimea, la penisola ucraina annessa dalla Russia nel 2014. Sono gli effetti dell’attacco di Kiev al porto di Feodosia sul Mar Nero che ha portato alla distruzione della grande nave da sbarco Novocherkassk, una delle più importanti della flotta del Cremlino già finita nel mirino a inizio guerra: secondo i vertici ucraini, trasportava droni kamikaze iraniani Shahed. Il raid effettuato con missili da crociera, rivendicato dall’esercito, è stato confermato anche da Mosca, che però ne ha ridimensionato gli effetti parlando soltanto di danneggiamento.

Secondo le autorità filorusse, una persona è morta nell’attacco, due sono rimaste ferite e le finestre di sei edifici sono andate in frantumi. Danni sono stati riportati anche alla stazione ferroviaria locale. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esultato ringraziando la propria aeronautica. Si tratta dell’ennesimo obiettivo colpito nel Mar Nero dalle armi ucraine. Una situazione che aveva già convinto Mosca ad allontanare il grosso della flotta da quelle coste: questo «dimostra che coloro che credono ci sia una situazione di stallo nella guerra in Ucraina si sbagliano», ha commentato il ministro della Difesa britannico Grant Shapps, sottolineando che «negli ultimi 4 mesi il 20% della flotta russa del Mar Nero è stato distrutto». La vulnerabilità delle infrastrutture portuali russe non ha impedito al ministro della Difesa Serghei Shoigu di usare toni trionfalistici. Per Shoigu, le forze di Mosca hanno «raggiunto con successo l’obiettivo principale dell’operazione militare speciale per il 2023 di interrompere la controffensiva ucraina». Che la controffensiva non sia andata come sperato sono gli stessi ucraini ad ammetterlo, ma è vero anche che nemmeno l’esercito di Putin ha ottenuto grandi avanzamenti sul terreno. Una piccola vittoria, per Mosca, sembra essere arrivata invece a Marinka, dove è stato liberato l’insediamento.

