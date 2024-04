L’Ucraina colpisce a Kaliningrad 

Kiev. La guerra del mare porta successi all’Ucraina, che dopo aver attaccato le navi russe nel Mar Nero porta la sua vendetta per la prima volta nel Baltico: l’intelligence militare del Gur ha rivendicato un’operazione nella quale è stata data alle fiamme la portamissili russa “Serpukhov”, ancorata nella base navale russa di Baltijsk, nell’exclave di Kaliningrad incastonata tra Polonia e Lituania. Una fonte dello spionaggio militare ucraino al Kyiv Post ha sottolineato che «i mezzi di comunicazione e automazione» dell’imbarcazione «sono stati distrutti».

Il sabotaggio prova a dare linfa alle speranze dell’Ucraina, in grande difficoltà su tutto il resto del fronte per la mancanza di munizioni e sotto il fuoco quotidiano dei russi. Gli invasori sferzano in particolare la regione di Kharkiv, dove il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha voluto visitare le truppe, verificare le fortificazioni tra i timori della nuova offensiva russa attesa in estate. «Kharkiv ha bisogno di una difesa solida» e per questo «abbiamo bisogno di ulteriori sistemi di difesa aerea e missilistici», ha ripetuto Zelensky ammonendo il mondo che «non ha il diritto di rimanere indifferente». Il Pentagono ha annunciato di aver consegnato agli ucraini armi e munizioni sequestrate all’Iran mentre venivano trasferite ai ribelli Houthi: 5.000 AK-47, fucili di precisione, RPG-7 e 500.000 munizioni da 7,62 mm.

