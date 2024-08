L’Ucraina celebra l’Indipendenza, a Kiev i premier polacco e lituana 

Kiev. L’Ucraina celebra il giorno dell'Indipendenza, dichiarata 33 anni fa dal parlamento dell'allora Repubblica Sovietica, poi confermata col referendum del 1° dicembre successivo. Oggi, in pieno conflitto, mentre i missili russi ancora cadono e Kiev è impegnata in un’audace sortita nell’oblast di Kursk, il presidente Volodymyr Zelensky, nel rivolgersi ai suoi cittadini, ha rimarcato come, dopo aver scatenato la guerra, la guerra sia «tornata in Russia». «È così che reagisce l'indipendenza, con la rappresaglia, per i nostri civili, i nostri genitori, i nostri figli», ha dichiarato Zelensky.

Il presidente polacco Andrzej Duda e la premier lituana Ingrida Simonyte sono stati poi accolti nella capitale ucraina nel corso di una cerimonia altamente simbolica poiché, oltre ad essere tra i più solidi alleati sin dal primo giorno dell'invasione decisa da Putin, tutte e tre le nazioni erano di fatto riunite nella Confederazione Polacco-Lituana.

