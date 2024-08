L’Ucraina avanza su Kursk: «Siamo all’offensiva» 

Kiev. «Siamo all’offensiva». È un funzionario della sicurezza ucraina, sotto anonimato, a fornire dettagli di un’operazione, quella delle truppe di Kiev nella regione russa di Kursk, fatta da migliaia di soldati con l’obiettivo di «indebolire le posizioni del nemico, infliggere le massime perdite e destabilizzare la situazione in Russia». E che da giorni sta dando filo da torcere alle forze di Vladimir Putin che dicono di contrastare efficacemente le incursioni nemiche, ma che al tempo stesso ammettono che i soldati di Kiev sono arrivati a lambire villaggi a 25-30 chilometri dalla linea di frontiera. Per questo affronto senza precedenti, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha promesso che l’esercito darà «una dura risposta» all’offensiva nemica, dopo che almeno 15 persone sono rimaste ferite per la caduta su un condominio dei detriti di un missile ucraino abbattuto nel Kursk.

Nel frattempo, le bombe russe sono tornate ad abbattersi sulla regione di Kiev, dove nella notte un raid ha ucciso un padre e il suo bambino di 4 anni, ferendo altre tre persone. «Secondo le prime informazioni, i russi hanno utilizzato un missile nordcoreano» su Kiev, ha denunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, prima di tornare a chiedere ai partner di togliere qualunque limite nell’uso delle armi occidentali per colpire anche in territorio russo. «Quando la capacità a lungo raggio dell’Ucraina non avrà più limiti, avvicineremo davvero la sua giusta fine», ha detto. E in merito alla centrale nucleare di Kursk, Kiev non esclude di spingersi fino a una sua possibile cattura:«Vedremo come si svilupperà l’operazione».

