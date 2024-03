L’Ucraina al centro dei colloqui di Meloni 

Washington. Per la seconda volta in sette mesi alla Casa Bianca, per un colloquio con Joe Biden. Poi a Toronto per il bilaterale con Justin Trudeau. Fine settimana oltreoceano per Giorgia Meloni, che in veste di presidente di turno del G7 prosegue la visita nelle capitali del gruppo in vista del summit di giugno in Puglia.

I faccia a faccia con i leader di Stati Uniti (venerdì) e Canada (sabato) - come spiegano fonti italiane - serviranno a condividere le priorità del G7: la difesa del sistema internazionale basato sulla forza del diritto e continuo sostegno all’Ucraina, il conflitto in Medio Oriente, con le conseguenze sull’agenda globale, la prioritaria attenzione nei confronti dell’Africa, con l’obiettivo di costruire un modello di partenariato vantaggioso per tutti (la ricetta del Piano Mattei, insomma), la continua attenzione alla regione dell’Indo-Pacifico, l’importanza delle questioni migratorie e l’Intelligenza artificiale. Seppur inserito in agenda solo in un secondo momento, il clou del viaggio è l'appuntamento nello Studio Ovale (domani alle 13, quando in Italia saranno le 19), da sempre un passaggio molto importante per ogni inquilino di Palazzo Chigi.

