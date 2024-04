“Lucky” e Pons firmano il bis in Costa Smeralda 

Porto Cervo. I leggendari Luigi “Lucky” Battistolli e Fabrizia Pons, su Lancia Delta Integrale (in 1h18’21”7), hanno impresso il proprio nome sull’albo d’oro del Rally Internazionale Storico Costa Smeralda, come avevano fatto nel 2021 dopo un’attesa durata 40 anni, quando sfumò un successo sulla terra. Tra nuovo percorso, scenografico “riordino flexy” del venerdì a Olbia, la manifestazione organizzata in maniera impeccabile dallo staff dell’Ac Sassari, e valida come 2ª prova dell’Italiano Rally Auto Storiche nonché come Trofeo Martini, non ha regalato spettacolo sugli insidiosi asfalti galluresi incorniciati dai panorami mozzafiato smeraldini. «Siamo molto contenti, una gara importante, vera e dura. È una manifestazione nata nel 1978 e continuiamo a farla crescere, magari con l’Europeo», ha commentato entusiasta Giulio Pes, presidente di Aci Sassari.

La gara

Lucky - che ha anche siglato il miglior crono nelle speciali Luogosanto 1 e nei doppi passaggi sulla Figuaruja - ha conservato quel primato messo a referto nella combattuta tappa del venerdì, e ieri pomeriggio è salito sul gradino più alto del podio del Molo Vecchio nonostante la penalità di 10” incassata nella 7ª speciale per eccesso di velocità nella “slow zone”. Gli alfieri del Team Bassano hanno avuto la meglio, per 6”9, sui campioni italiani e agguerriti vincitori uscenti, Matteo Musti e Agostino Benenti (Porsche Carrera Rs), che nonostante il miglior crono in 5 delle 10 speciali, hanno pagato care le penalità. Terzi Nucera-Soriani sulla fiammante Porsche Carrera Rs (a 1’24”7), quarti Galletti-Gabrielli (Subaru Legacy, a 1’50”2), che hanno preceduto il primo equipaggio sardo, formato da Sergio Farris e Giuseppe Pirisinu (Porsche 911 Sc, a 2’18”7). Lucky si è aggiudicato anche il 4º Raggruppamento, Musti ha dominato il 2º e Mannino-Giannone, sesti assoluti su Porsche 911 Sc, il 3º.

Il 7º “Costa Smeralda” era abbinato al Martini Rally Vintage, raduno non competitivo di auto in livrea Martini, e alla gara valida per l’Italiano Rally di Regolarità a Media. Nella categoria “50”, vittoria di Gandino-Scarcella (A112 Abarth, con 179 penalità) e 6º posto per il presidente dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani, su 124 Abarth con Massimo Liverani. Nella categoria “60”, successo di Schon-Giammario (Lancia Delta 4Wd, 197 penalità).

