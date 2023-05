Lucio Torru lascia il Psd’Az «Venute meno le condizioni» 

Cambio di casacca per il consigliere comunale Lucio Torru, che lascia il Psd’Az per approdare al Gruppo Misto. Lo ha annunciato ieri nell’aula di via Porcu: «Sono venute meno quelle condizioni che mi hanno portato ad aderire al partito, lascio il gruppo e transito al Misto», ha comunicato in Consiglio dopo aver ringraziato i colleghi Tonio Pani e Romina Angius. Gruppo misto di cui fa parte fra l’altro lo stesso commissario provinciale del Psd’Az Christian Stevelli, insieme a Laura Perra. Probabilmente un passaggio momentaneo per Torru, in vista dell’approdo in un altro partito.

Durante la riunione è stata anche approvata la variazione di bilancio sull’assestamento di fondi in cassa, e concentrata in primis sulla ripartizione dell’avanzo di amministrazione per un totale di 9 milioni e mezzo: mezzo milione per premiare i cittadini virtuosi della Tari, risorse per proseguire con il piano dei nuovi asfalti - oltre 2 milioni fra centro abitato e litorale - e per manutenzioni nelle scuole cittadine. Un milione e 200mila euro sono destinati per la nuova strada che sarà realizzata fra via Cecoslovacchia, via Italia e via Lussemburgo. Risorse anche per la pianificazione urbanistica, per iniziative culturali, l’inclusione sociale e per l’acquisto di attrezzature per gli impianti sportivi. Ma si punta anche sul turismo, con 200mila euro fra risorse regionali e comunali, e sulla riqualificazione della sala Pira, 300mila euro. Via libera anche alla variante al Piano per l'assetto idrogeologico.

