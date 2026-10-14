Lucio Fanti, quando il ricordo si fa arte 

Sarà l’ex Montegranatico di Serramanna a ospitare, sino al primo novembre, “Reminiscenze”, la nuova mostra personale di Lucio Fanti. Nove quadri e tre sculture, tutte bianche, porteranno negli spazi dello storico edificio una ricerca che l’artista cagliaritano conduce da tre anni e che nasce dai ricordi dell'infanzia vissuta nel Campidano. L'inaugurazione è in programma domani alle 18, ed è organizzata con il patrocinio del Comune di Serramanna e la curatela di Maria Grazia Tuveri.

«Le mie donne»

Cuore del progetto sono le figure femminili che Fanti ricorda fin da bambino: donne che percorrevano le campagna per raggiungere il fiume, prendere l'acqua e lavare i panni. «Ho sempre ricordato le donne che andavano al fiume a prendere i panni e l'acqua. Sono soggetti che mi hanno sempre incuriosito fin da bambino», racconta l'artista. Quei ricordi diventano poi forma e, nel tempo, vengono realizzati con tecniche diverse. «Prima facevo questi soggetti a olio, poi, attraverso varie tecniche di ceramica, ho trovato maggiore ispirazione nel poterli realizzare, ancor più vicine al ricordo», spiega.

Il passato, il futuro

La scelta della ceramica ha aperto infatti una nuova fase della sua ricerca, fino alle opere di “Reminiscenze", concepite come presenze mutevoli, che danno un'atmosfera nuova agli ambienti. «Voglio rappresentare come queste donne prendano vita, come abbiano una metamorfosi, con degli effetti particolari, con dei giochi di luce che mostrano il cambiamento durante la giornata», dice Fanti.

Le scelte

“Reminiscenze” evoca immagini e sensazioni, e fa sì che i ricordi personali di chi osserva possano incontrare quelli dell’artista, con una sottile e tenera nostalgia.Inoltre, la scelta di Serramanna è un arricchimento ulteriore nel percorso di Fanti che aveva già esposto, nel 2010 e 2011, in due collettive: "Il Cavallino Portafortuna” e “La fiera donna sarda”. Torna anche nel maggio del 2014 con “Targhe antichi rioni serramannesi”. Lo stesso vale per la curatela di Maria Grazia Tuveri, artista, arte terapeuta e designer, con una lunga esperienza nell'organizzazione di residenze d'artista, mostre personali e collettive. Un rapporto professionale e umano che dura da decenni. «Ci conosciamo da anni, abbiamo un confronto dal punto di vista artistico da sempre. Il suo modo di osservare la mia arte mi ha sempre affascinato e stimolato», sottolinea Fanti.

La carriera

Nato a Cagliari nel 1952, l’artista ha costruito il proprio percorso tra pittura, aerografia e ceramica. Dopo la maturità artistica conseguita a Torino nel 1972, negli anni Ottanta si dedica all’aerografia, studiata con l'architetto iperrealista Pierluigi Gatto. Nel 1987 viene chiamato dall'Istituto statale d'arte di Oristano per un corso rivolto a docenti e studenti. Negli anni Novanta approfondisce la ceramica nei centri di Montelupo Fiorentino, Deruta, Vietri sul Mare e Pesaro, studiando cotture, vetrofusione, Raku e smalti. La sua attività espositiva ha attraversato numerosi luoghi della Sardegna, dal Museo Sa Corona Arrubia di Villanovaforru al nuraghe Casa Zapata di Barumini, fino al Museo dell'Ossidiana di Pau. Nel 2025 ha poi realizzato all'hotel Le Dune di Piscinas un intervento permanente in ceramica Bucchero, dedicato alle figure femminili e al paesaggio.

Da vedere

La mostra “Reminiscenze” sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, e il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20.

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