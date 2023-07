Lucio e Tommaso cercano una famiglia 

Sono senza una casetta, hanno tanto bisogno di qualcuno a cui fare le fusa e cercano una famiglia che li faccia crescere forti e felici. Sono i gattini di una cucciolata (nella foto in alto a sinistra Lisetta) che è possibile adottare chiamando al 333 9897807.

I due gemellini

I due cagnolini della foto in alto a sinistra sono invece due maschietti di piccola taglia (in coppia non superano i 10 chili), hanno un anno e mezzo di vita e sono sempre vissuti assieme, quasi come gemelli. Per questo, essendo molto legati, vengono dati in adozione solo congiuntamente. Il loro proprietario ha deciso di liberarsene e li ha lasciati nel canile. Hanno un ottimo carattere, sono affettuosi e pieni di vita, entrambi anche vaccinati. Aspettano qualcuno che dia loro una nuova casa chiamando il 329 8277492.

Tommaso

Il cagnone in basso a sinistra col pelo bianco e folto si chiama invece Tommaso, ha circa un anno e un carattere dolce e affettuoso specialmente con i bambini. Anche lui sta cercando qualcuno che lo faccia entrare a far parte di una famiglia e gli dia una nuova casa. Si trova a Cagliari e per avere informazioni sui come adottarlo basta chiamare il numero 392 0690738.

Lucio

E poi c’è Lucio (foto in basso a destra) il cui padrone è gravemente malato di sla e non può più prendersene cura. I suoi fratellini hanno tutti trovato una famiglia e ora resta da sistemare lui, che ha tra i 6 e gli 8 anni, è una taglia media (pesa sui 10 chili) ed è un cane sano, simpatico, pieno di vita e affettuoso ma purtroppo vive tutto il giorno in una cantina, isolato senza nessun rapporto umano se non per quei 10 minuti che servono per dargli da mangiare e ripulire il posto. Per contatto mandate un messaggio al 348 2820829.

